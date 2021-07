Neutronové hvězdy mají hory vysoké méně než jeden milimetr

Umělcova zobrazení neutronové hvězdy. obrázek : ESO / L. Chodník

Tým astrofyziků nedávno použil nové modely neutronových hvězd k mapování hor – malých vyvýšených oblastí – nad nimi. Dokonalé sférické struktury pro hvězdy . Zjistili, že největší odchylky jsou stále neobvykle malé Intenzivní gravitační síla, dlouhá až necelý milimetr .

Neutronové hvězdy jsou mrtvá jádra hmotných hvězd, která se zhroutila do sebe . ony Jsou to nejhustší objekty ve vesmíru kromě černých děr. Nazývají se neutronové hvězdy, protože jejich gravitace je tak intenzivní, že elektrony v jejich atomech zhroutit se Protony, tvořící neutrony. Je to velmi kompaktní مضغوط Balí větší množství než ti v Naše slunce je v kouli ne širší než město.

Hodnocení týmu „hor“ vychází z těchto neutronových hvězd النجوم dva Listy Aktuálně hostováno na serveru arXiv před tiskem; spolu, Noviny hodnotí rozsah těchto hor. Zjištění týmu jsou dnes prezentována na Národním astronomickém setkání Královské astronomické společnosti.

„Během posledních dvou desetiletí byl velký zájem o pochopení, jak široké byly tyto hory, než se rozpadla kůra neutronové hvězdy, a hora již nemohla být podporována,“ řekl Fabian Gittens, astrofyzik z University of Southampton . a hlavní autor obou článků v Royal Astronomical Society الجمعية tisková zpráva.

Předchozí práce naznačovaly, že hory neutronových hvězd mohou být vysoké několik centimetrů – mnohem větší, než má nejnovější tým. odhadovaný. Předchozí výpočty předpokládaly, že neutronová hvězda bude mít na svém povrchu tak velké výčnělky, pokud by byla Napjatá až na hranici svých možností, jako atlas, který drží svět. Ale nejnovější modelování našel Předchozí výpočty jsou nereálné chování, které by se dalo očekávat od neutronové hvězdy.

Předchozí práce naznačovaly, že neutronové hvězdy mohou tolerovat odchylky od ideální sféry řádově několika částí v 1. milion, což znamená, že hory mohou dosáhnout několika centimetrů s. Tyto výpočty předpokládaly, že neutronová hvězda je napnutá způsobem, který se v každém bodě přibližuje zlomenině kůry. Nicméně, Nové modely naznačují, že takové podmínky jsou nepravděpodobné.

“Neutronová hvězda má tekuté jádro, pružnou kůru a především tenký tekutý oceán. Každá oblast je složitá, ale zapomeňme na ty nejjemnější detaily,” Nils Anderson, spoluautor obou článků a astrofyzik z University of Southampton, řekl: v dopise. “To, co jsme udělali, je sestavení modelů, které spojují tyto různé regiony dohromady správným způsobem. To nám umožňuje říci, kdy a kde se elastická kůra nejprve zlomí. Předchozí modely předpokládaly, že napětí je maximální ve všech bodech současně a to vede (myslíme si) do velmi velkých hor “.

Tyto výrůstky kůry znamenají, že energie z hory bude uvolněna do větší oblasti hvězdy, řekl Anderson. Anderson uvedl, že zatímco se spoléhá na počítačové modely, posuny kůry „by nebyly natolik dramatické, aby došlo ke zhroucení hvězdy, protože oblast kůry obsahuje hmotu s poměrně nízkou hustotou“.

Zajímavé otázky zůstávají. Anderson uvedl, že existuje možnost, že po první zlomenině kůry by se mohly objevit hory větší než ty, které navrhl tým The průtok materiálu hvězdný povrch . Ale i těch hor bude mnoho Menší než kopec, stlačený obrovskou gravitací hvězd.

