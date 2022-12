Netflix se chystá ztratit The Office US, jeden z jeho nejsledovanějších televizních pořadů

Netflix Na pokraji ztráty jednoho ze svých nejsledovanějších titulů.

Je smutné, že předplatitelům ve Spojeném království zbývá jen něco málo přes tři týdny na sledování americké verze stůlkterý bude vyřazen z provozu k 1. lednu 2023.

stůl Byl to jeden z nejúspěšnějších titulů s licencí Netflixu po léta.

Jeho odstranění ve Spojených státech v listopadu 2020 vedlo k tomu, že hráč přišel o svůj nejsledovanější televizní pořad: v roce 2018 Zpráva společnosti Nielsen Ukázalo se, že předplatitelé tráví více minut sledováním stůl než kterákoli jiná série.

Abych to uvedl na pravou míru, streamovací služba jednou Zaplaceno 100 milionů dolarů pro rezervaci přátelé Pouhý rok – a tato show se ani nepřiblížila k tomu, aby se v USA vysílala tolikrát, jako série Steve Carell.

Odstranění z Netflixu se očekává od června 2019, kdy NBCsíť, která má být vysílána stůloznámila, že bude show vysílat výhradně na Peacock, své streamovací službě, po dobu pěti let.

Toto je účinné od 1. ledna 2021 stůl Do Netflixu se nevrátí v žádném regionu minimálně do roku 2026.

Co je na Netflixu hlásí to stůl Bude také odstraněn z Netflixu v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Izrael, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko. V těchto okresech však bude odstraněn o den dříve, 31. prosince 2022.

stůl Za ta léta si vybudoval pevnou fanouškovskou základnu.

Původně to začalo jako adaptace seriálu BBC od Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta, ale díky hereckému obsazení, které zahrnuje Jennu Fischer, Johna Krasinského a Rainna Wilsona, si začalo žít svým vlastním životem.

John Krasinski, Jenna Fischer, Ren Wilson, Steve Carell a BJ Novak v kanceláři (NBCUniversal)

V rozhovoru s The IndependentKrasinski Řekl, že bude na srazu.

„Úplně bych to udělal,“ řekl. „Můžu upřímně říct, že jsem se nikdy předtím do ničeho takového nezapletl. Všichni se těšíme na den, kdy to budeme moci zopakovat. Snad najdeme cestu.“

Najděte úplný seznam všech filmů a televizních seriálů odstraněných z Netflixu tento měsíc tady.