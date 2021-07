Neskutečná podívaná na krásně uspořádané olympijské hry, kde si nikdo nemůže užít | للاستمتاع Olympijské hry v Tokiu 2020

AA také to všechno začalo hladce. Cesta bez úsvitu olympijským labyrintem, když procházíte všemi autobusy, odznaky, skeny, formuláři, aplikacemi, sklady, kontrolními stanovišti, dvěma teplotními kontrolami, pokladnou, kontrolním seznamem s kontrolou e-mailu, skenováním tašek a studiem dolů. Objevila se obrovská a složitá mašinérie tokijských her, desítky tisíc novinářů, sportovců a úředníků se stěhovali sem a tam z hotelu do dopravního uzlu, v mém případě do Tokijského zálivu a parku Shizuma. Toto bylo dějiště japonského utkání proti České republice v plážovém volejbalu žen, úvodního utkání dopoledne na olympiádě.

První ráno vždy vládne nervózní nejistota. Tentokrát nevyhnutelně došlo k trochu úzkosti a vzájemná paranoia mezi lidmi se znovu spojila v těsné blízkosti. To bylo brzy zkráceno všemi nadšenými úsměvy a výkřiky „Ohayo!“ A vítejte! “Od přátelských dobrovolníků, s nimiž si nikdo jiný nepromluví. Potom jsem potkal Australana:„ Neslyšel jsi novinku, kamaráde? Zápas byl zrušen. Jeden z českých hráčů měl pozitivní test. “Zajímalo by mě, proč se autobus v 7 hodin ráno dostal na místo sám.

Šťastný japonský tým se tedy obešel, nešťastní Češi byli posláni do karantény a jejich hry skončily ještě předtím, než vůbec začaly. Test neprošla Markétě Slukové, která jako pátému ze šesti členů českého týmu diagnostikovala tento týden Covid. První byl lékař s tenisovým týmem. Podle českého tisku je to potvrzený skeptik očkování, který dříve obhajoval ústní vodu jako účinnou ochranu proti Covid-19. Slokové ani nikomu z dalších českých sportovců, kteří s ním uvízli na charterovém letu, nepomohlo. Český premiér to označil za „skandál“. Národní olympijský výbor zahájil vyšetřování.

“Plakali jsme, pak jsme přísahali, pak jsme znovu plakali,” řekla Sloková, která po těchto olympijských hrách plánovala skončit, aby si mohla založit rodinu.

Po čtyřech letech olympiády, dalším roce zpoždění a čtyřech dnech v karanténě můžeme my ostatní čekat další hodinu. V 10 hodin začínají zápas mužů, Argentina vs. Brazílie. Naposledy jsem viděl Brazilce Alison Cerruti na pláži Copacabana v roce 2016, kde oslavoval vítězství zlaté medaile tím, že běžel přes 12 000 dav a objímal náhodné cizince, které tam potkal. Potom jim řekl: „Udělali jste velký rozdíl, byli jste naším třetím mužem.“ O čtyři roky dříve Cerruti hrál ve finále na Horse Guards Parade před jedním z nejšťastnějších fanoušků v Londýně.

Tady v Tokiu měli moře, písek, dokonce i hodně slunce a je tak horko, že na začátku týdne museli některé zápasy zastavit, protože písek pálil nohy hráčům. Dokonce zvládli soundtrack Sergiu Mendesovi.

Ale neměli publikum. Napočítal jsem jednoho moderátora, jednoho moderátora, pět novinářů, devět fotografů, 10 úředníků, 12 fotografů, dva dobrovolníky a desítky tisíc cikád, jejichž hlas vyplňoval mezery mezi hudbou. Sledování sportů v prázdném provizorním prostoru určeném k účelu, kterého nikdy nedosáhne, je obzvlášť smutné. MC se rozhodl, že nejlepší cestou vpřed je předstírat, že nic není jiného. Křičel: „Zatleskej!“ A v jeho jediném upřímném okamžiku: „Využijme to co nejlépe!“. To může být nakonec frází celých her. Jedná se o olympijské hry „udělejme z toho maximum“.

Na cestě hlídali dva znudění policisté uzavřený park fanoušků v Tokiu 2020 plný velkých prázdných obrazovek a koncesních stánků. Kromě toho v Aomi Urban Sports Park hrála Čína Srbsko v basketbalu 3×3. Atmosféra tam byla méně bezútěšná. Pomohlo to, že hru hráli poprvé na olympijských hrách, takže s ní nebylo nic jiného srovnávat. Stadion je ale také intimnější a několik lidí se shromažďuje ve středním kruhu stadionu, kteří úplně zapomínají na prázdné úseky dráhy za nimi. Hudba je také stabilní a samotná hra je tak rychlá a plná akce, že vás zcela upoutá.

Itálie čelí Mongolsku v basketbalovém zápase 3 × 3 v městském sportovním parku Umi. Foto: Andrei Isakowicz / AFP / Getty Images

Poblíž autobusové zastávky venku čekali u brány otec a jeho syn. Šli dolů, aby viděli, co viděli. Odpovědí bylo parkování.

Krátce po návratu do interiéru v gymnastickém centru Ariake nastoupili na kvalifikační kola mužů do umělecké soutěže. Mohla to být jedna z horkých vstupenek na hry. Japonský tým mužů získal zlato v letech 2004 a 2016 a stříbro v letech 2008 a 2012. Součástí týmu je jeden z nejslavnějších atletů v zemi, „král“ Kohei Uchimura, sedminásobný olympijský medailista a jeden z největších mužských gymnastů. pořád. Tady je, jeho poslední vystoupení na olympiádě, v atmosféře podobné atmosféře, jakou byste mohli najít v líné úterní ráno v místním zábavním centru.

Klid, jak to ve skutečnosti bylo, převládal klid ještě víc, když Kohei v polovině své rutiny sklouzl z vodorovného pruhu. Nastal ostrý nádech a ohromené ticho. Toto byla Uchimurova jediná událost na těchto hrách, takže jeho olympijská kariéra skončila. Byl to magický okamžik. Samozřejmě jich bude spousta v Ariake, v Aomi, v Shizuma Parku a po celém Tokiu. Je škoda, že zde nikdo na nikoho neplače, nefandí, směje se, tleská, netancuje a nekřičí.

Můžete vidět, jak dobré jsou tyto olympijské hry, kdyby jen našly způsob, jak přilákat na tato místa nějaký druh davu. Všechno je připraveno, všechno funguje, ale nikdo tu není, aby si to užil. Japonci utratili miliardy veřejných peněz za pořádání večírků, na které nemohou ani jít.