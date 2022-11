Neshoda ohledně cíle globálního oteplování ponechává klimatickou dohodu OSN na vlásku

Výsledek klíčových rozhovorů OSN o klimatu visel na zásadních jednáních o cílech globálního oteplování v sobotu poté, co Evropská unie učinila významnou hrozbu, že odejde z napjatého summitu COP27 dříve během dne.

Národní vyjednavači uvedli, že bylo dosaženo pokroku v uvázlé otázce „ztrát a škod“, pokud jde o financování chudých zemí trpících dopady změny klimatu bohatými zeměmi.

Ale Jennifer Morgan, německá ministryně klimatu, uvedla, že dohoda bude schválena pouze v případě, že bude zahrnovat opatření, která „udrží 1,5 naživu“ – fráze, která se loni stala heslem jednání COP26 v Glasgow.

Poukazuje na cíl v Pařížské dohodě z roku 2015 udržet globální oteplování výrazně pod 2 °C oproti předindustriální době, ideálně 1,5 °C, snížením emisí skleníkových plynů.

Skupina zemí známá jako „Koalice pro vysoké ambice“, která zahrnuje Spojené království, Německo a Španělsko, v sobotu večer uvedla, že teplotní cíle a financování ztrát a škod by se měly odrazit v konečné dohodě COP27.

„Jedno bez druhého nemá smysl, jinak přijmeme katastrofu a nebudeme tlačit kupředu, abychom se vyhnuli nejhorším klimatickým změnám,“ řekla Maisa Rojas, chilská ministryně životního prostředí.

Zmocněnkyně pro klima Marshallových ostrovů Tina Steig, po stranách Alok Sharma ze Spojeného království, vpravo, a německá Jennifer Morgan, zcela vlevo, mimo jiné v takzvané koalici vysokých ambicí. © SEDAT SUNA / EPA-EFE / Shutterstock



Summit měl skončit v pátek, ale pronikl do víkendu, protože vyjednavači zůstali v rozporu ohledně klíčových otázek.

„Nechceme, aby zde dnes zemřelo 1,5 C,“ řekl v sobotu šéf EU pro klima Frans Timmermans, když vydal ultimátum.

„Všechno je na stole,“ řekl evropský diplomat, „toto jsou velká rizika, povolávají se hlavní města.“

Otázka, jak země urychlí snižování emisí, zůstala v sobotu ve hře, což vyvolalo u některých vyjednavačů obavy, že by cíl 1,5C mohl být ohrožen.

„Raději nebudeme mít rozhodnutí než špatné rozhodnutí,“ řekl Timmermans novinářům v Sharm el-Sheikh.

„Všichni ministři… jako já jsou připraveni odejít, pokud nebudeme mít výsledek, který by odpovídal tomu, co svět očekává, totiž že s touto klimatickou krizí něco uděláme.

Sun Chen, čínský zástupce generálního ředitele pro klimatické změny, se účastní jednání COP. Čína patří mezi země, které se návrhům EU brání © AP



Čína, Brazílie a Saúdská Arábie byly podle lidí obeznámených s diskusemi mezi zeměmi, které se bránily zvýšeným opatřením na snižování emisí i návrhu EU na financování „ztráty a poškození“ pro nejzranitelnější země.

Zatímco klimatické COP vždy rozdělují a jen zřídka jsou dokončeny včas, je neobvyklé, že velká skupina západních zemí, jako je Evropská unie, na poslední chvíli pohrozí stažením.

„Nikdo by neměl podceňovat“ hrozbu odchodu EU, řekla švédská ministryně pro klima a životní prostředí Romina Burmokhtariová. „Není tu nikdo, kdo by byl ochotný vrátit se do našich zemí a vysvětlit jim, proč jsme udělali krok zpět.“

Blok zdůraznil, že je důležité stavět na loňském Glasgowském klimatickém paktu, jehož součástí byl závazek omezit používání uhlí, nejšpinavějšího fosilního paliva.

Sameh Shoukry, předseda COP27, egyptský ministr zahraničí, v sobotu řekl, že návrh textu konečné dohody udrží cíl 1,5 C naživu a zároveň zaujme „komplexní přístup k řešení problémů spojených se změnou klimatu“.

Shoukry řekl, že na všech stranách panuje „stejná nespokojenost“, ale trval na tom, že „velká většina“ stran najde základ pro dohodu.

doporučeno

„Nikdy neexistuje dokonalé řešení, ale vynaložil jsem úsilí, abych poskytl základ, na kterém se můžeme posunout vpřed,“ řekl Shoukry. „Dostat se na místo setkání vyžaduje určité úsilí.“

Objevily se také obavy ohledně toho, jak egyptské předsednictví zvládlo summit. „Nikdy jsem nic takového nezažil: neprůhledné, nepředvídatelné a chaotické,“ řekl jeden zástupce.

Vyjednávací týmy zemí dostaly jen krátkou dobu na to, aby v časných ranních hodinách přezkoumaly aktualizované texty o několika klíčových otázkách, které čekají na vyřízení; „Nebyl to standardní postup,“ řekl jeden z představitelů EU.

Další zprávy Pility Clarkové a Emilie Mishasuk v Sharm El-Sheikh