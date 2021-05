Nepolibujte svá kuřata, říká CDC v Salmonella Varování: NPR

Přepínání titulků Chris O’Meara / AP Chris O’Meara / AP

S rostoucí cenou vajec a rostoucí epidemií izolace se mnoho Američanů posunulo od spolupráce ke spolupráci Stali se majiteli kuřat. Ale lidé, kteří mají na dvorcích kuřata, by měli pečlivě zvážit, jak jim dát kliknutí.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí varuje lidi, aby upustili od inkubace drůbeže na zahradě, s odvoláním na obavy, že kuřata mohou šířit salmonelu.

Varovalo CDC Majitelé drůbeže na zahradě by měli při manipulaci se svými zvířaty přijmout zvláštní opatření poté, co bylo ve 43 státech hlášeno 163 případů salmonely. Nepřijímejte ani neinkubujte drůbež na zahradě, nejezte a nepijte kolem ní, protože by se to mohlo rozšířit Salmonella „Díky choroboplodným zárodkům v ústech jsi nemocný,“ řekla Agentura pro veřejné zdraví.

to je Ne poprvé CDC muselo milovníkům ptáků z dálky připomínat lásku, ale rostoucí počet majitelů z nich dělá ještě větší obavy.

Děti do 5 let Třetina případů To bylo zaznamenáno. Možná však nebyly hlášeny další případy, protože většina lidí se nesnaží být testována na bakteriální infekci, která může způsobit horečku, žaludeční křeče a průjem.

Kromě upuštění od líbání kuřat nabízí CDC také tuto radu pro majitele drůbeže na zahradě:

Po manipulaci s drůbeží si často umyjte ruce.

Uchovávejte zvířata a zásoby mimo svůj domov, abyste zabránili šíření choroboplodných zárodků uvnitř.

Při manipulaci s vejci buďte opatrní.

Nedovolte, aby se děti mladší 5 let dotýkaly kuřat, kachňat nebo jakékoli jiné drůbeže na zahradě. „U malých dětí je větší pravděpodobnost infekce bakteriemi, jako je salmonella,“ uvádí agentura.

„Pojme drůbež na zahradě.“ Salmonella CDC dodává, že i když vypadají zdravé a čisté, bakterie se mohou snadno šířit v oblastech, kde žijí a toulají se.