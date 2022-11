Nemůžete jít na Měsíc s NASA? Kráter Mistastein v Kanadě je další nejlepší věcí.

Možná jste ještě neslyšeli o kráteru Mistastein v severní části provincie Newfoundland a Labrador (a myslím, že mnoho Kanaďanů vám to promine, že?), ale existuje několik důvodů, proč se tak dobře hodí k Měsíci.

Tyto vlastnosti z něj dělají vhodné cvičiště pro potenciální astronauty pro Artemis NASA mise, která plánuje přistání astronautů na Měsíci již v roce 2025. Ve středu NASA udělala důležitý krok k návratu na Měsíc a Spuštěno Testovací let bez posádky s názvem Artemis I, který nepřistane na povrchu, ale zůstane na oběžné dráze Měsíce až 25 dní, aby dokázal, že raketa a kosmická loď mohou bezpečně létat.

„Nebylo známo, že tento kráter na Labradoru byl kráterem během misí Apollo,“ řekl Gordon Osinski, planetární geolog z Western University v Kanadě, který astronauty kolem kráteru prováděl. „Chtěl bych vidět každého astronauta, který chodí po Měsíci, aby nakonec přišel do Mistastin.“

Mistastin, místně známý jako Kamestastin, se nachází na duchovních a tradičních lovištích Mushuau Innu First Nation a vyžaduje od nich souhlas k návštěvě.

Kráter je v podstatě „uprostřed ničeho“, říká planetární geoložka Cassandra Marion, která toto místo navštívila šestkrát. Neexistuje žádná oficiální přistávací dráha a návštěvníci obvykle přistávají v malém nákladním letadle bez přetlaku na křovinaté, štěrkové ploše – pokud jim v cestě nestojí velký balvan. Často je deštivo a větrno. Když nefouká, je tam spousta hlodajících černých much.

„V jistém smyslu je to drsná milenka,“ řekla Marion, „ale já se vrátím.“ „Je to jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem byl. Máte pocit, že jste tam na kilometry jediný.“

V září vzali Marion a Usinsky dva astronauty do kráteru Mistastein, aby trénovali geologii a dozvěděli se o horninách, které by mohli vidět na Měsíci. Velká část skály je přístupná přes výchozy nebo skalní stěny, které se objevily před miliony let.