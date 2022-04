Nemocniční maskot, ne Disney králík, plovoucí v misi Axiom-1 jako indikátor gramů

8. dubna 2022

Psík s dlouhýma ušima byl v pátek (8. dubna) nakrátko zaměněn s ikonickým králíkem Disney, když byl na palubě první speciální mise k návštěvě Mezinárodní vesmírné stanice odhalen „ukazatel nuly“.

„Karamel“, maskot nadace Montrealské dětské nemocnice, je viděn plovoucí uvnitř roveru SpaceX Crew Dragon „Endeavour“ krátce poté, co kosmická loď vstoupila na oběžnou dráhu Země s posádkou Axiom-1 (X-1). S nataženýma ušima a kresleným pohledem na jeho vyšívané oči vypadalo hnědo-béžové sametové štěně hodně jako konkrétní králík.

řekla Kate Tice, ředitelka kvalitního systémového inženýrství ve SpaceX a spolupořadatelka živého webového vysílání Ax-1.

Odpověděl John Rackham, Crew Systems Hardware Leader pro Axiom Space, organizátoři mise Ax-1 a Co-Assistant pro Tice.

„Zdá se, že nedokážu tak docela říct…Pokémon?“ řekla Tice, když se panenka zdála větší. „Ach, to má uši? Oh! To je králík! To je Thumper? Myslím, že je to Bambiho Thumper.“

Tisková zpráva vydaná společností Axiom Space několik hodin po startu v 11:17 EDT (1517 GMT) objasnila, že panenka nebyla králík, ale pes.

„Karamel hrál důležitou roli jako indikátor nulové gravitace pro misi,“ uvolnit čtení. Indikátory nulové gravitace jsou malé předměty, často plyšové hračky, které si vesmírné posádky vybírají, aby poskytly jasnou vizuální indikaci, že dosáhly mikrogravitace.

Tradice začala v Rusku a sahá až k Juriji Gagarinovi a malé panence, se kterou se v roce 1961 vydal na první vesmírný let člověka na světě. Od té doby se mnoho Gagarinových kosmonautů řídilo příkladem a často nechali své děti vybrat hračku.

V roce 2019 SpaceX tento zvyk přinesla do Spojených států, když si pro let na prvním bezpilotním zkušebním letu své kosmické lodi Crew Dragon vybrala super-Země. Od té doby si první čtyři členové posádky společnosti mířící na vesmírnou stanici vybrali plyšové dinosauří hračky, „Grogu“ ze Star Wars (nebo „Baby Yoda“), tučňáka a mořskou želvu, aby sloužili jako indikátory nulové gravitace.

Speciální mise Inspiration4, která tři dny obíhala planetu, aby získala peníze pro Dětskou výzkumnou nemocnici St. Jude, posunula tuto myšlenku o krok dále tím, že uvolnila maskota nemocnice a poté online prodávala repliky „vesmírného štěněte“.

Posádka Ax-1 si vybrala Caramel jako náznak podobného záměru, ale také kvůli spojení mise s montrealskou dětskou nemocnicí. Kromě velitele Michaela Lopeze Allegrii, pilota Larryho Connora z Daytonu ve státě Ohio a izraelského specialisty na mise Eitana Stipeho tvoří posádku kanadské Ax-1 Mark Bathy, jehož věda na stanici bude zahrnovat několik projektů vedených výzkumníky z Montreal Children’s. . NEMOCNICE.

„Vyšetřování zahrnuje výzkum chronické bolesti a poruch spánku během cestování vesmírem, které mají potenciál mít skutečný dopad na svět,“ stojí v prohlášení společnosti Axiom.

Pathé také plánuje živě hovořit z vesmírné stanice s dětmi v nemocnici.

Na oslavu role maskota v misi Ax-1 a získání peněz na její výzkum je Nadace Montrealské dětské nemocnice Vyrobte si ten nejluxusnější karamelový suvenýr Darujte 200 $ (kanadských, nebo asi 160 $) nebo více. Dárci také obdrží náplast přiřazení Ax-1 a podepsaný dopis o pravosti.

Zásilka je omezena na USA a Kanadu (pro objednávky s sebou kontaktujte organizaci) a množství je omezené. Tisíc panenek je nyní k dispozici k odeslání a očekává se, že další budou dodány na podzim.

Mezitím Caramel a posádka Ax-1 mají v sobotu ráno (9. dubna) dorazit na Mezinárodní vesmírnou stanici, aby zahájili 8denní program vědeckého výzkumu a vzdělávacího dosahu.