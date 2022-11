Německo varovalo před nedostatkem ropy na domácím trhu, když v lednu vstoupí v platnost celoevropské embargo na ruskou ropu, což je dalším znamením zmatků, které evropská energetická krize způsobuje největší ekonomice kontinentu.

Varování přišlo v reakci na otázku poslanců opozičních křesťanských demokratů ohledně energetické bezpečnosti ve východním Německu, kde sídlí dvě velké rafinerie, které jsou silně závislé na ruské ropě.

jeden z nich, Schwedtje hlavním dodavatelem benzinu, nafty, leteckého petroleje a topného oleje pro regionální ekonomiku a slouží hlavním domácím spotřebitelům, jako je mezinárodní letiště v Berlíně.

Vláda ve své odpovědi podrobně popsala své snahy o diverzifikaci Schwedtu mimo dovoz ruské ropy, ale uznala, že embargo by mohlo způsobit problémy východoněmecké ekonomice.

„V závislosti na scénáři nelze vyloučit dočasné výpadky domácí nabídky a zvýšení cen,“ uvedli ministři ve své reakci.

Porovnala je s džemy, které se vyvíjely v jižním Německu během léta, kdy vysoké teploty způsobily prudký nárůst krevního tlaku Výrazný pokles hladiny vody na Rýnu, což narušuje lodní dopravu a zvyšuje náklady na přepravu na hlavní evropské komerční vodní cestě.

Sankce EU na námořní vývoz ruské ropy vstoupí v platnost 5. prosince a jsou klíčovou součástí snahy bloku připravit ruského prezidenta Vladimira Putina o miliardy dolarů z příjmů na financování jeho války proti Ukrajině.

Maďarsko, Slovensko a Česká republika vyjednaly dočasné výjimky z embarga s tím, že k ruské ropě neexistují žádné alternativy. Všechny tři hodně spoléhají na ropovod Drogba, který vede přímo z Ruska.

Ale navzdory skutečnosti, že Schwedt a další východní rafinerie Leona jsou také spojeni s Drogbou, Berlín uvedl, že zákaz plně zavede do konce letošního roku, bez výjimky. Polsko souhlasilo, že udělá totéž.

V září šla vláda ještě dále, Chyťte Schwedta Vlastní ji ruský ropný gigant Rosněfť.

Vláda ve své odpovědi poslancům CDU uvedla, že dopad nižší produkce společností Schwedt a Leona v důsledku přerušení dodávek ruské ropy bude „náročný, ale zvládnutelný“.

Schwedt se v současné době snaží zajistit alternativní dodávky prostřednictvím dvou různých potrubí – jednoho z německého přístavu Rostock na Baltském moři a druhého z polského přístavu Gdaňsk.

Vláda uvedla, že rostock-Schwedt „je a zůstává důležitým pilířem pro dodávky neruské ropy do Ruska“. [the Schwedt refinery]V současnosti může do Schwedtu pumpovat 5-6,8 milionů tun ropy ročně, ale vývojové práce by měly zvýšit její kapacitu na zhruba 9 milionů tun ročně Vláda v září oznámila, že na financování modernizace poskytne 400 milionů eur.

Ministři trvali na tom, že ropovod může dodávat Schwedtu „minimální technicky požadovaný objem“, aby byl zajištěn normální provoz. Kritici ruského ropného embarga však poukázali na to, že Schwedt potřebuje k plnému provozu asi 12 milionů tun ropy ročně.

Gdaňská varianta je stále na stole, řekli představitelé.První ropný tanker, který bude dodán do Schwedtu přes Gdaňsk, dorazil do rafinérie minulý týden.

Vláda ale ve své reakci na CDU ztlumila očekávání, že by ropovod Gdaňsk-Schwedt mohl skončit jako hlavní zdroj dodávek pro rafinerii. Uvedla, že linka má pouze „omezenou“ kapacitu pro čerpání ropy do Schwedtu, protože zásobuje Leonu a rafinérie v Polsku.

„S přihlédnutím ke stávajícím technickým možnostem, požadavkům a potenciálu pro zlepšení vláda vítá objemy kolem 2-3 milionů tun ročně“ prostřednictvím ropovodu v Gdaňsku, uvedla.