Německo U20 vs. Česká republika U20, sázkové předpovědi a kurzy │28. prosince 2021

Národní týmy Německa a České republiky zahájily mistrovství světa 2022 porážkami od Finska a Kanady. Kdo získá první mistrovské vítězství v přímém souboji? K dispozici je mnoho možností sázení!

Německo

Německá reprezentace zahájila mistrovství světa opět zápasem s finskou reprezentací. Němci tentokrát neměli Tima Stutzela a Johna Jasona Petrku, nejlepší střelce minulého turnaje. Už odjeli do Severní Ameriky, takže za národní tým nikdo nehrál. Svěřenci Tobiase Obsteretera Somi však i přes porážku – 1:3. S takovou hrou má německý národní tým velkou šanci dostat se ze skupiny a dostat se minimálně do čtvrtfinále turnaje.

Česká republika

Poslední mistrovství světa skončilo čtvrtfinále českého týmu, když prohrálo 0:3 s Kanadou. Hráči Karla Mlejnka zahájili aktuální turnaj proti Maple Leaves. V polovině prvního poločasu se Češi mohli spolehnout na působivý výsledek při vítězství 3:1 nad domácími. Do přestávky se jim podařilo skórovat a poté třikrát zvítězit – 6:3. Tak jsme se dozvěděli, že Češi uměli střílet, ale trpěli na disciplínu a obranu.

Historie zápasů

Během 15 let týmy absolvovaly čtyři osobní setkání: každý národní tým získal dvě vítězství. Brankový rozdíl na české straně je 12 : 9. Naposledy se soupeři střetli na mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let 2020, kdy hráči německé reprezentace slavili vítězství – 4:3.

Odborné tipy na sázení

Německo a Česká republika prohrály své úvodní zápasy, ale byly šokovány na nervy kandidátů. Křídla udělala velký dojem na Karla Mlejnka, který se nebál hrát otevřený hokej s hostiteli mistrovství světa, i když to nakonec nebyl nejlepší nápad. Český tým je šikovnější, údělem Němců je trpělivě čekat na svou šanci, hrát defenzivně. Hostující tým má bujnou fantazii, proto navrhujeme vsadit, že český tým vyhraje s handicapem (-2,5).

Německá reprezentace nastoupila v prvním utkání proti Finsku. Finové získali výhodu ve skóre a poté se dostali do defenzívy, aniž by soupeře k ničemu pustili. Na rozdíl od Suomi mají Češi spíše obecnou cestu než obranu, takže příležitosti k útoku bude mít Tobias Abstreiter. Český tým má dobrou ofenzivní sestavu, takže je velká pravděpodobnost, že se dočkáme velkého počtu gólů, nejlepší varianta je celkem více než 6,5 gólu.