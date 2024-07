Německo ignoruje Putinovy ​​komentáře o amerických raketách – DW – 29.07.2024

Německá vláda v pondělí bagatelizovala komentáře ruského prezidenta Vladimira Putina z víkendu a pohrozila změnou ruského vojenského postoje, pokud Spojené státy v nadcházejících letech podle plánu nainstalují na německé území další střely středního doletu schopné nést jaderné hlavice.

„Nenecháme se takovými komentáři zastrašit,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Sebastian Fischer na tiskové konferenci v Berlíně.

O odpověď byla požádána také zástupkyně mluvčí vlády Christiane Hoffmannová.

Řekla, že „vzali jsme na vědomí“ Putinovy ​​komentáře, ale také uvedla, že navrhované změny budou „pouze“ sloužit jako odstrašující prostředek, který se stal nezbytným kvůli nedávným ruským akcím.

Dodala: „Důvodem je, že Rusko změnilo strategickou rovnováhu v Evropě a ohrožuje Evropu a Německo okřídlenými raketami, a my musíme vytvořit odstrašující sílu.“

Co řekl Putin?

Putin v neděli na námořní přehlídce v Petrohradu prohlásil, že pokud Spojené státy budou pokračovat v plánech na rozmístění dalších zbraní v Evropě, které by teoreticky mohly zasáhnout Rusko, Moskva zváží přijetí „podobných opatření“.

Putin vyvolal závody ve zbrojení z počátku 80. let, koncem studené války, kdy hlavní sovětskou stížností bylo rozmístění raket Pershing v tehdejším západním Německu. Putin tvrdil, že Spojené státy riskují opakování podobného jevu.

Pravděpodobně není náhoda, že Putin zmínil éru, kdy se i němečtí vojáci účastnili protestů proti plánům USA a NATO, které navzdory jejich schválení čelily v Německu značnému odporu. Foto: Heinz Wiesler/Image Alliance

„Pokud Spojené státy zavedou takové plány, budeme se považovat za osvobozené od dříve uloženého jednostranného moratoria na rozmisťování útočných zbraní středního a krátkého doletu, včetně zvýšení schopností pobřežních sil v naší námořní flotile,“ řekl Putin.

Putin zde měl na mysli podmínky Smlouvy o jaderných silách středního doletu z roku 1987 – od které Spojené státy a Rusko v roce 2019 odstoupily.

Obě strany se navzájem obviňovaly z porušení podmínek smlouvy.

Ale Putin také tvrdil, že Rusko se od odstoupení od dohody stejně drží svých podmínek – což je hodnocení, které USA a Německo pravděpodobně zpochybní – a varoval, že by to mohlo přestat, pokud by v Německu bylo rozmístěno více amerických zbraní.

Tyto spory se začaly formovat již před plnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, ale od té doby se tón a naléhavost na obou stranách mohly zpřísnit.

Jaké změny se plánují a jsou nové?

Podle společného prohlášení Washingtonu a Berlína začnou Spojené státy do roku 2026 v Německu rozmisťovat zbraně včetně střel SM-6, vylepšených střel Tomahawk, které by mohly mít jaderné schopnosti, a některých „vývojových hypersonických zbraní“.

Spojené státy a Německo tvrdí, že tento krok přichází v reakci na vývoj událostí, jako je ruské rozmístění podobných raket „Xander“ v Kaliningradské oblasti u hranic s Polskem a Litvou.

„To, co nyní plánujeme, je reakce, abychom zabránili použití těchto zbraní proti Německu nebo jiným cílům,“ řekl v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Sebastian Fischer.

V Německu již existuje řada amerických vojenských základen, dědictví druhé světové války a poté studené války.

V zemi jsou oficiálně rozmístěny různé americké rakety, i když s kratším dosahem.

Je také známým tajemstvím – ačkoli to není oficiálně potvrzeno ani jednou vládou –, že Spojené státy stále udržují jaderné zbraně na jedné ze svých základen v Německu, což je pokles oproti dvěma místům v letech a desetiletích před rokem 2005.

Počty, které zůstaly v Německu a některých dalších evropských zemích, však ve srovnání s tím, co byly na vrcholu studené války, výrazně poklesly.

