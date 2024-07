Německo ignoruje Putinovy ​​komentáře o amerických raketách – DW – 29.07.2024

Německá vláda v pondělí význam bagatelizovala Komentář ruského prezidenta Vladimira Putina o víkenduhrozící změnou ruské vojenské pozice, pokud Instalace ve Spojených státech Podle plánu zasáhne německé území v příštích letech další střely středního doletu schopné nést jaderné hlavice.

„Nenecháme se takovými komentáři zastrašit,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Sebastian Fischer na tiskové konferenci v Berlíně.

O odpověď byla požádána také zástupkyně mluvčí vlády Christiane Hoffmannová.

Řekla, že „vzali jsme na vědomí“ Putinovy ​​komentáře, ale také uvedla, že navrhované změny budou „pouze“ sloužit jako odstrašující prostředek, který se stal nezbytným kvůli nedávným ruským akcím.

Dodala: „Důvodem je, že Rusko změnilo strategickou rovnováhu v Evropě a ohrožuje Evropu a Německo okřídlenými raketami, a my musíme vytvořit odstrašující sílu.“

Co řekl Putin?

Putin v neděli na námořní přehlídce v Petrohradu prohlásil, že pokud Spojené státy budou pokračovat v plánech na rozmístění dalších zbraní v Evropě, které by teoreticky mohly zasáhnout Rusko, Moskva zváží přijetí „podobných opatření“.

Evokoval závody ve zbrojení na začátku 80. let, koncem studené války, kdy byla vyřešena jedna ze zásadních sovětských křivd. Rozmístění raket Pershing v tehdejším západním NěmeckuPutin tvrdil, že Spojené státy riskují opakování podobného jevu.

Pravděpodobně není náhoda, že Putin zmínil éru, kdy se i němečtí vojáci účastnili protestů proti plánům USA a NATO, které navzdory jejich schválení čelily v Německu značnému odporu. Foto: Heinz Wiesler/Image Alliance

„Pokud Spojené státy zavedou takové plány, budeme se považovat za osvobozené od dříve uloženého jednostranného moratoria na rozmisťování útočných zbraní středního a krátkého doletu, včetně zvýšení schopností pobřežních sil v naší námořní flotile,“ řekl Putin.

Putin zde odkazoval na podmínky Smlouvy o jaderných silách středního doletu z roku 1987 – Ze kterého se v roce 2019 stáhly Spojené státy a poté Rusko.

Obě strany se navzájem obviňovaly z porušení podmínek smlouvy.

Ale Putin také tvrdil, že Rusko se od odstoupení od dohody stejně drží svých podmínek – což je hodnocení, které USA a Německo pravděpodobně zpochybní – a varoval, že by to mohlo přestat, pokud by v Německu bylo rozmístěno více amerických zbraní.

Tyto spory se začaly formovat již před plnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, ale od té doby se tón a naléhavost na obou stranách mohly zpřísnit.

Jaké změny se plánují a jsou nové?

Podle společného prohlášení Washingtonu a Berlína začnou Spojené státy do roku 2026 v Německu rozmisťovat zbraně včetně střel SM-6, vylepšených střel Tomahawk, které by mohly mít jaderné schopnosti, a některých „vývojových hypersonických zbraní“.

Spojené státy a Německo tvrdí, že tento krok přichází v reakci na vývoj, jako je např Rusko rozmisťuje podobné rakety Xander v Kaliningradské enklávě u hranic s Polskem a Litvou.

„To, co nyní plánujeme, je reakce, abychom zabránili použití těchto zbraní proti Německu nebo jiným cílům,“ řekl v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Sebastian Fischer.

V Německu již existuje řada amerických vojenských základen, dědictví druhé světové války a poté studené války.

V zemi jsou oficiálně rozmístěny různé americké rakety, i když s kratším dosahem.

Je také známým tajemstvím – ačkoli to není oficiálně potvrzeno ani jednou vládou –, že Spojené státy stále udržují jaderné zbraně na jedné ze svých základen v Německu, což je pokles oproti dvěma místům v letech a desetiletích před rokem 2005.

Počty, které zůstaly v Německu a některých dalších evropských zemích, však ve srovnání s tím, co byly na vrcholu studené války, výrazně poklesly.

