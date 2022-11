Němci chtějí přepnout: The Tribune India

Berlín, 15. listopadu

Německo vždy patří mezi favority na zisk titulu na mezinárodních turnajích, ale je těžké předvídat, jak daleko se tým Hansiho Flicka dostane na letošním mistrovství světa.

Trenér, který převzal funkci loni po 15letém působení pod vedením Joachima Loewa, není ve finále Světového poháru žádným neznámým, protože byl asistentem trenéra Německa při zisku titulu v roce 2014, což je jejich čtvrtý titul na mistrovství světa.

Na rozdíl od tohoto turnaje v Brazílii je Německo tentokrát daleko od favoritů, přičemž bookmakeři vypisují před turnajem kurzy 10-1 na zvednutí trofeje.

Vzhledem k jejich běhu v posledních letech to opravdu nebylo žádné překvapení a jejich rivalové ze skupiny E Španělsko, Japonsko a Kostarika budou nepochybně informováni.

Němci utrpěli šok v prvním kole jako obhájci titulu v roce 2018 v Rusku – nejblíže za 80 let – a poté skončili na konci své úvodní skupiny Ligy národů, než změnili pravidla, která jim zabránila sestoupit.

Na Euro 2020, které se konalo loni kvůli pandemii Covid-19, zkolabovali v 16. kole, což je předčasný odchod z turnaje podruhé za sebou.

Před rokem 2018 se Němci na každém mistrovství světa nebo mistrovství Evropy v letech 2006 až 2016 dostali minimálně do semifinále.

Loňský příchod Flicka po zisku šesti velkých trofejí s Bayernem Mnichov vyvolal obnovený optimismus po sérii osmi vítězných zápasů na začátku jeho funkčního období, ačkoli přišel proti slabším týmům včetně Lichtenštejnska, Izraele, Arménie, Islandu a dalších.

Ale zranění a neustálé změny kádru způsobily, že Německo vyhrálo jen jeden ze sedmi posledních mezinárodních zápasů a Flick se stále snaží najít svůj nejlepší tým.

Jejich prohra s Maďarskem a remíza s Anglií po zářijovém výhře 2:0 vyvolaly před turnajem více otázek než odpovědí.

Zadní řada vedená Antoniem Rudigerem ještě nekončí. Německý střed pole je plný talentu a zkušeností s Jamalem Musialou, který je ve výborné formě s Bayernem Mnichov a ukazuje se jako klíčový hráč v organizaci jejich útočné hry. – Reuters

Dutch Airlines

Nizozemsko, které se nekvalifikovalo na Euro 2016 a mistrovství světa 2018, je zpět mezi evropskou elitou. Trojnásobní vicemistři Světového poháru si zajistili místo v Kataru umístěním na prvním místě své kvalifikační skupiny. Zlepšení osudu Portugalců se časově shodovalo s návratem trenéra Louise van Gaala.

zápasy Nizozemska

Skupina A

proti Senegalu 21. listopadu

Proti Ekvádoru 25. listopadu

Proti Kataru 29. listopadu

ve světovém poháru

11 Katar bude po jedenácté, kdy se Nizozemci utkají ve finále

3 Nizozemsko, na světovém žebříčku číslo 8, bylo vicemistryní ve třech světových pohárech

Jak se kvalifikovali?

Jejich kvalifikace začala ponuře prohrou 4:2, ale když se Louis van Gaal vrátil jako manažer, Nizozemci měli šest bodů z devíti možných.

Průvodce formulářem

Nizozemská reprezentace se pod vedením zkušeného trenéra Van Gaala neztratila a od náhlého odchodu z posledního mistrovství Evropy proti Česku to stálo Franka de Boera místo. Skončili nahoře ve své kvalifikační skupině mistrovství světa a poté také ve skupině Ligy národů.

Zápasy Německa

Skupina E

proti Japonsku 23. listopadu

proti Španělsku 28. listopadu

Proti Kostarice 2. prosince

ve světovém poháru

20 Německo, které je na 11. místě světového žebříčku, absolvuje své dvacáté vystoupení na finále mistrovství světa

4 Získali čtyři tituly – v letech 1954, 1974 (Západní Německo), 1990 a 2014.

80 Německý výjezd z prvního kola v roce 2018 byl nejstarší na mistrovství světa za posledních 80 let

Jak se kvalifikovali?

Německo vedené Hansi Flickem prošlo skupinou J bezchybně s devíti výhrami a prohrou. Dali 36 branek a inkasovali pouze čtyři.

tým

Brankáři: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Obránci: Matthias Ginter, Antonio Rudiger, Niklas Suell, Nico Schloterbeck, Thilo Kehrer, David Raum, Lukas Klostermann, Armel Kochab, Christian Guenther

Záložníci: Ilkay Gundogan, Jonas Hoffmann, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Julian Brandt, Mario Goetz

Útočníci: Kai Havertz, Yusuf Moukoko, Niklas Voelkrug, Karim Adeyemi.

Průvodce formulářem

Německo neprohrálo pod Flickem ani jeden zápas až do své domácí porážky od Maďarska v Lize národů minulý měsíc. Pod Flickem vyhráli devět zápasů, pět remizovali a jeden prohráli. Zatímco na cestě do play off poráželi slabší soupeře, se silnějšími soupeři se trápili.