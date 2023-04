Když organizátoři prestižní ceny Magnesia Litera vyhlásili soutěž o Knihu století, vybrala odborná porota román Jaroslava Haška. Dobrý voják Švejk Veřejnost ale hlasovala pro Jerotka Saturnin.

Tento nejprodávanější román je zábavný román o sluhovi Saturninovi, který se stane pánem svého pána. Mísí se zde český humor s anglickým stylem, protože Jerotica je inspirována PG Wodehouse a Jeromem K. Jeromem.

Děkuji za Někomu se to líbí Češi Projekt, nyní můžete zažít nádherný večer, který vyzařuje prvorepublikovou eleganci a je plný českých přísloví. Stejnojmenný film jako kniha – Saturnin – s anglickými titulky bude uveden 12. dubna v kině Aero.

Film Jerryho Furracka napsaný Saturninem (Sledujte traktor) V české společnosti zaujímá vzácné místo, protože je cennou připomínkou dob minulých a zábavných a krásných okamžiků, pro které stojí za to žít.“ Někomu se to líbí spoluzakladatelka Šárka Bekrová říká: Vypravěčem (v románu nejmenovaným, pro účely filmu jménem Jiří Oulický) je třicetiletý mládenec, který se zprvu trochu suchopárně a stydlivě spokojí se svým klidným životem.

Nechává se však vmanipulovat Saturninem do absurdních situací. Saturnin se stává faktickým pánem svého zaměstnavatele a způsobí řadu zvratů v jeho dosud poklidném životě. Tyto situace by bez Saturnina bylo obtížné zvládnout, v neposlední řadě proto, že bez něj by k nim možná nedošlo.

Díky postavě Jiřího ohavné tety Kateřiny, která se nedokáže vyjádřit bez použití nechvalně známých přísloví, se ve filmu objevuje mnoho českých idiomů. Pokud chcete udělat dojem na své české přátele, je to skvělá příležitost, jak pochytit novou frázi a zazářit. Přestože se film odehrává v roce 1942, stále zachycuje krásného ducha prvorepublikové éry s originálními kostýmy, pražskými zákoutími a soudobými vilami s architektonickou hodnotou.

Hlavního hrdinu filmu Jiřího hraje herec, který jako by do naší doby nepatřil. Ondřej Havelka je gentleman, herec a zpěvák, který jako by ztělesňoval energického ducha 30. let. Je také hlavním členem Českého orchestru Tvůrcům melodií zavolal Ondřej Havelka. Je to kapela, která hraje jazz a swing 20., 30. a 40. let minulého století.

A pokud o projektu stále nic nevíte Někomu se to líbí ČešiNaším cílem je jednoduše přiblížit českou kulturu všem cizincům žijícím nebo právě projíždějícím Českou republikou. Kromě samotného filmu se můžete těšit na okázalou pijáckou hru a krátký film v čele s Pavlínou Rampovou, knihomilkou akční ženy s tajnou láskou. SaturninA komunikace po třídění. Můžete si popovídat s dalšími expaty, zahraničními studenty nebo českými filmovými fanoušky, kteří se pravidelně účastní seriálu, nebo si popovídat přímo se zakladateli projektu.

Někomu se to líbí Češi Projektové obrazovky Saturnin dne 12y Od dubna od 20:15 v kultovním kině v srdci Čechova Aero (koupit vstupenka). Saturnijci jsou ve společnosti často vnímáni jako lidé s vysokým smyslem pro humor, takže se můžete setkat s vyšším výskytem voskových knírů, bavlněného oblečení a lidí, kteří preferují filtrovanou kávu.

Tak jen neříkejte, že jsme vás nevarovali!