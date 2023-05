Někdo konečně vyřešil největší problém Ultimate Marvel vs. Capcom 3 a vydělal Maximilianovi odměnu 5 000 $

The Ultimate Marvel vs.











Před chvílí tvůrce Maximilian Dood nabídl odměnu 5 000 $ každému, kdo dokáže přijít na to, jak přidat nové sloty pro postavy do UMVC3, a vypadá to, že se to konečně děje.



















Po testování nástroje před několika měsíci použijte modder rula Vydali to, čemu říkají Clone Engine, aby do hry přidali alespoň 50 nových slotů pro postavy, se kterými mohou hráči používat vlastní postavy.





Obrazovka pro výběr postavy vypadá na první pohled stále stejně, ale uživatelé mohou v zásadě vybrat kartu na existující postavě a vybrat si upravenou postavu a mělo by to fungovat s každým slotem v seznamu.









Bounty, tvrdil! UMVC3 nyní může podporovat několik dalších slotů pro upravené postavy. Těšíme se na budoucnost a další fanouškovskou podporu pro hru! https://t.co/BTn9lGte7y pic.twitter.com/MDIuubBLom – Maximilian Dodd (@maximilian_) 12. května 2023





To by vyřešilo hlavní problém UMVC3 s umístěním vlastních postav na sloty pro kostýmy, což bránilo hráčům ve výběru původní postavy a upravené postavy ve stejném slotu současně, protože by jim to poskytlo stejnou sadu pohybů.









Clone Engine ke stažení obsahuje pouze Ultron jako příklad, takže moddeři si budou muset udělat čas na přeformátování vytvořených postav, aby fungovaly s novým systémem – ale některé karty jako Tabs jsou již funkční.





https://t.co/GN9cnkbZFv@gniss64 Udělal jsem to, teď převést všechny své znaky do formátu a rozlousknout věci, takže existuje jednoduchý obecný formulář, který lidé používají karty (tabs_mvc) 12. května 2023





Doufejme, že to bude kombinováno s Tabsovým vlastním balíčkem pro výběr postav, který také přidává nové klipy pro hlasatele pro modifikované bojovníky.





Maximilian zřejmě také dodržel svůj konec smlouvy a poslal Gneissovi odměnu 5 000 dolarů za jejich potíže.







Věci jsou pro komunitu Marvel moddingů čím dál vzrušující a odsud to bude pravděpodobně jen lepší.











Zdroj obrázků: The Office.