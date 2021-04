Největší krematorium v ​​České republice trpí úmrtím v důsledku epidemií | Rádio WGN 720

Pracovník přemístí rakev ke kremaci do krematoria v Ostravě ve čtvrtek 7. ledna 2021. Největší krematorium v ​​České republice bylo zaplaveno rostoucím počtem obětí epidemie. Jak nové potvrzené infekce COVID-19 dosahují rekordních úrovní, zdá se, že se situace zhoršuje. Úřady v Ostravě na severovýchodě urychlily své plány na vybudování čtvrté pece, zároveň však požádaly o pomoc vládní Ústřední krizový výbor pro koordinaci epidemií. (AP Photo / Petr David Josek)

Ostrava, Česká republika (AP) – Všechny tři kremační komory fungují nepřetržitě, přičemž skladovací kapacita přepravek byla často posílena.

Přes veškeré úsilí je největší krematorium v ​​České republice, v Ostravě na severovýchodě, ohromeno rostoucím počtem obětí epidemie.

Ve čtvrtek pohřební vozy dodávaly boxy každých pár minut, některé z nich byly označeny jako „COVID“. V těchto dnech dostává krematorium více než 100 rakví denně, což je dvojnásobek jeho maximální kremační kapacity.

Jak nové potvrzené infekce COVID-19 dosahují rekordních úrovní, zdá se, že se situace zhoršuje.

Orgány v Ostravě se snaží urychlit své plány na vybudování čtvrté pece, zároveň však požádaly o pomoc vládní Ústřední krizový výbor pro koordinaci epidemií.

„Je to výjimečná situace,“ uvedla Katrina Šebistová, náměstkyně primátora Ostravy. „Nikdo si tu nic takového nepamatuje.“ Zařízení patří ostravské radnici.

Jednoduše proto, že máme o 60% více úmrtí než před rokem. Musíme se tedy vypořádat s úložnou kapacitou a kremační kapacitou. “

V Ostravě před vypuknutím bylo zpopelněno až 1 000 těl. Ředitel krematoria Ivo Furmansek uvedl, že se počet zvýšil na 1 550 v listopadu a 1 570 v prosinci po zvýšení na konci října.

Česká republika přežila svou nejhorší pandemii na jaře, jen aby viděla, jak se její systém zdravotní péče na podzim zhroutil, právě když začala růst. Znovu to bylo zasaženo tvrdě, protože nové infekce ve středu dosáhly rekordní výšky 17 668, což je rekord druhý den v řadě.

Po náhlém nárůstu infekcí bude pravděpodobně následovat prudký nárůst úmrtí.

„Po pravdě řečeno, očekávám, že se situace nezlepší, ale bohužel se to pravděpodobně zhorší,“ řekl Formansik.

Krematorium postavilo přebytečný chladírenský kontejner, aby zdvojnásobilo svou skladovací kapacitu o 60 rakví, a dále jej vylepšilo přidáním dvou mobilních mrazniček pro dalších 100. Kremační komory však nemohly zvládnout víc.

„Posledních dva a půl měsíce pracujeme nepřetržitě, aniž bychom přestali kvůli údržbě,“ řekl Furmancic. „Takže to opravdu není optimální situace. Kdy to může být minulost? Obávám se, že kvůli tomuto těžkému používání by krematoria mohla být každou chvíli vážně poškozena.“

Země s 10,7 miliony zaznamenala 794 740 potvrzených případů a 12 621 úmrtí. Listopad byl nejsmrtelnějším měsícem s 4 937 úmrtí.

Ostrava je hlavním městem Moravskoslezského kraje, což spolu s dalším regionem vede v oblasti úmrtí na viry v zemi s téměř 1 500 úmrtími.

Ministr vnitra Jan Hamask, který stojí v čele ústředního krizového výboru, slíbil zavedení systému distribuce těl do dalších krematorií po celé zemi, někteří však již naznačili, že dosáhli svých vlastních limitů.

„Další, tvrdší možností je, že vezmeme pouze počet mrtvých, které můžeme zpopelnit,“ řekl Formansek.

