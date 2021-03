Největší asteroid, který v roce 2021 navštíví Zemi, dnes rozšiřuje naši planetu mimořádnou rychlostí

největší asteroid Navštívit Zemi letos je Zoomimg naší planety dnes (21. března) a je to opravdový rychlostní démon.

The Asteroid 2001 FO32 Tlačí vesmírem neobvyklou rychlostí vesmírné horniny, asi 77 000 mil za hodinu (124 000 km za hodinu), a podle NASA projde kolem Země v bezpečné vzdálenosti 2 miliony kilometrů. K Zemi se znovu přiblížíte až v roce 2052.

Agentura uvedla, že šířka asteroidu 2001 FO32 dosahuje 680 metrů a nepředstavuje žádné nebezpečí pro Zemi, ale jeho rychlost je podivná.

„Důvodem neobvykle rychle se blížícího asteroidu je jeho velmi strmá a podlouhlá (nebo excentrická) oběžná dráha kolem Slunce, což je podle úředníků NASA orbita nakloněná o 39 stupňů k orbitální rovině Země. Napsal ve svém prohlášení. „Tato oběžná dráha přináší asteroid blíže ke slunci než Merkur a dvakrát tak blízko ke slunci než Mars.“

Astrofyzik Gianluca Massi z projektu Virtual Telescope v italském Sicanu objevil asteroid FO32 z roku 2001 s dalekohledem ve dnech před dnešním průletem. Jeho video a fotografie Asteroid se na obloze jeví jako jasný pohybující se objekt.

Video: Sledujte pohyb asteroidu FO32 z roku 2001 po noční obloze

Asteroid 2001 FO32 je vidět, jak se objevil 16. března 2021 před blízkým průletem 21. března, na tomto dalekohledu pořízeném astrofyzikem Gianlucou Massey z projektu Virtual Telescope Project. (Fotografický kredit: Gianluca Massey / Projekt virtuálního dalekohledu)

Jako kámen, který se valí z kopce, získává asteroid FO32 z roku 2001 svoji rychlost, když padá dovnitř ke Slunci a poté zpomaluje, když míří směrem k Marsu. NASA uvedla, že asteroidu trvá více než dva roky (přesně 810 dní), než dokončí jednu oběžnou dráhu a nebude po staletí představovat hrozbu pro Zemi, a to navzdory klasifikaci FO32 z roku 2001 jako „potenciálně nebezpečného asteroidu“.

„Orbitální dráhu FO32 2001 kolem Slunce známe velmi přesně, protože byla objevena před 20 lety a od té doby byla sledována,“ řekl Paul Chodas, ředitel Centra pro studium objektů na Zemi (CNEOS), na které dohlíží NASA. jetliner. Propulsion Laboratory (JPL) v jižní Kalifornii. „Není šance, že se asteroid přiblíží k Zemi více než 1,25 milionu mil.“

NASA a astronomové z celého světa pravidelně hledají a Sledujte asteroidy, které by mohly být pro Zemi nebezpečné. Asteroid 2001 F032 byl poprvé objeven v roce 2001 programem Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) v Socorro v Novém Mexiku. Pozorování vesmírného dalekohledu NEOWISE NASA naznačují, že šířka asteroidu se pohybuje mezi 440 až 680 metry mezi 1300 a 2230 stopami.

„I kdyby to bylo na menším konci měřítka, byl by FO32 z roku 2001 stále největším asteroidem procházejícím poblíž naší planety v roce 2021,“ napsali úředníci NASA. “Další významný meteor je znatelně blízko.” To bylo pro OR2 1998 29. dubna 2020. Zatímco FO32 z roku 2001 je o něco menší než OR2 z roku 1998, bude třikrát blíže Zemi. “

Tento diagram NASA zobrazuje oběžnou dráhu asteroidu 2001 FO32 (bílá elipsa). Kvůli této nakloněné eliptické oběžné dráze, když se asteroid 21. března 2021 přiblíží k Zemi, bude cestovat neobvyklou rychlostí 124 000 km / h. (Obrazový kredit: NASA)

V dnešním nejbližším bodě k Zemi bude asteroid 2001 FO32 asi 5,25krát větší než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Astronomové však budou pozorovat asteroid pomocí dalekohledů, aby se dozvěděli více o jeho velikosti, jasu a složení.

„Pokoušíme se geologii provádět pomocí dalekohledu,“ uvedl ve svém prohlášení Vishnu Reddy, docent v Lunární a planetární laboratoři na Arizonské univerzitě v Tucsonu.

Astronomové použili v posledních dnech zařízení NASA Infrared Telescope na summitu Mauna Kea na Havaji k určení jeho chemického složení. Mohou také použít síť rádiových antén NASA Deep Space Network k odražení signálů od asteroidu 2001 FO32 k měření jeho oběžné dráhy, rychlosti jeho otáčení a dokonce k určení některých povrchových prvků, jako jsou krátery.

„Pozorování z doby před 20 lety ukazují, že asi 15% asteroidů blízkých Zemi srovnatelných s velikostí FO32 z roku 2001 má malý měsíc,“ uvedl ve svém prohlášení Lance Penner, vedoucí vědecký pracovník Jet Propulsion Laboratory. „V současné době není o tomto objektu známo mnoho, takže velmi blízké setkání poskytuje skvělou příležitost dozvědět se o tomto asteroidu hodně.“

Asteroid může být viditelný i amatérskými astronomy na jižní polokouli, když prochází Zemí, ale jeho sledování je obtížné.

„Asteroid bude jasnější, jak se bude pohybovat po jižní obloze,“ řekl Chodas. „Amatérští astronomové na jižní polokouli a v nízkých severních zeměpisných šířkách by měli mít možnost sledovat tento asteroid pomocí středních dalekohledů s otvory nejméně 8 palců v noci před nejbližším přiblížením, ale k jejich nalezení budou možná potřebovat hvězdné mapy.“

Asteroid FO32 z roku 2001 je ve skutečnosti podle NASA jedním ze dvou asteroidů, které dnes procházejí Zemí Web aplikace Asteroid Watch Seznamy jako průlety. Druhý asteroid s názvem 2021 FH1 je široký asi 30 metrů a projde kolem Země ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů. Poprvé ji objevili astronomové v pátek (19. března).

