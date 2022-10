„Nejsem si jistý, že průměrný člověk ví, co je metaverze“

Jak je pokračuje ve svých cestách V celé Evropě se generální ředitel Applu Tim Cook setkal s nizozemským zpravodajstvím Jasný na rozhovor. Jak jsme od rozhovorů s Timem Cookem očekávali, je zde zaměření na rozšířenou realitu, důležitost toho, aby se lidé naučili kódovat, a změnu klimatu.

Co se týče rozšířené reality, Cook vysvětlil, že zatímco v App Store již existuje řada různých aplikací pro rozšířenou realitu, existuje prostor pro to, aby tato technologie „šla mnohem dále“. Řekl:

„Aplikace pro rozšířenou realitu jsou již v App Store, ale možnosti půjdou mnohem dále,“ řekl Cook Wrightovi. „Myslím, že rozšířená realita je hluboká technologie, která ovlivní všechno. Najednou si představte, že jste schopni učit s rozšířenou realitou a ukazovat věci tímto způsobem. Nebo lékařsky a tak dále. Jak jsem řekl, opravdu se vrátíme a zamyslíme se nad jak jsme kdysi žili bez rozšířené reality.“

Nejzajímavější jsou ale Cookovy komentáře na Metaverse. Vzhledem k tomu, že jiné společnosti, jako je samotná Meta, tento termín zdvojnásobily, Cook se domnívá, že průměrný člověk pravděpodobně neví, „co je metaverze“.

„Vždy si myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, co to je. Nejsem si jistý, že průměrný člověk vám může říct, co je metaverze,“ vysvětlil.

Cook také zopakoval jednu ze svých nejoblíbenějších myšlenek, že virtuální realita může být dobrá, ale není to způsob, jak „žít celý život“.

Je to něco, co si můžete opravdu dopřát. Dá se dobře využít. Ale nemyslím si, že takhle chceš žít celý život. Virtuální realita je pro konkrétní období, ale není to způsob, jak dobře komunikovat. Já se tedy nebráním, ale tak se na to dívám.

Kromě komentářů o změně klimatu a kódování se Cook také dotkl svých názorů na politický proces a politické klima:

Technologie je schopna vypořádat se s největšími problémy ovlivňujícími lidstvo. Ale velmi oceňuji politický proces a zvolené lidi, kteří nám slouží. Také si plně uvědomuji, že mezi ně nepatřím, mám svou roli. To dává lidem možnost používat produkty, které jim umožňují dělat věci, které by jinak dělat nemohli. Svým vlastním způsobem: produktivnější, kreativnější, bez ohledu na jejich cíl. A zatímco to děláme, chceme zanechat svět lepší místo, než jsme ho našli.

Celý rozhovor stojí za přečtení a najdete ho na Jasný webová stránka.

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Mac na YouTube pro další novinky Apple: