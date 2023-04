Nejprve na CNN: CDC se rozhodlo přestat sledovat komunitní úrovně Covid-19

(CNN) jako národ Konec nouzového stavu veřejného zdraví 11. května přestane americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí hlásit své barevné kódy Komunitní úrovně Covid-19 jako způsob, jak sledovat šíření infekce.

Místo toho bude CDC sledovat Covid-19 Z velké části sledováním hospitalizací v některých oblastech, podle zdroje obeznámeného s plány agentury.

Tímto způsobem agentura sleduje další respirační infekce, jako je chřipka.

Hospitalizace je pozdní indikace: přijetí do nemocnice s infekcí Covid-19 obvykle trvá 1 týden až 10 dní. Posun by tedy mohl znamenat, že národ ztratí schopnost včas varovat před nárůstem šíření.

Testování odpadních vod však bude pokračovat v komunitách a pro cestující v letecké dopravě a očekává se, že některé z těchto mezer včasného varování vyplní.

„Neztratíme plný dohled, ale můžeme ztratit místní přecitlivělost na něj,“ řekl zdroj.

Osoba řekla, že agentura může oznámit konec svých komunitních úrovní již příští týden, i když o načasování se ještě musí rozhodnout.

CDC okamžitě neodpovědělo na žádost o komentář.

Agentura přijala úrovně komunity pro Covid-19 na konci února 2022. Úrovně komunity nahradily starou mapu, která Barevně odlišené kraje Podle týdenního počtu nových infekcí a procenta pozitivních testů na Covid-19.

Nové společenské úrovně se zaměřily na nemocnice – kolik lidí bylo přijato pro Covid-19 a kolik lůžek zbývá. Model také vzal v úvahu týdenní míru nových infekcí v oblasti.

Účinek byl okamžitý. Najednou se na mapě objevily tmavě červené oblasti HI Zbarvila se do žluta nebo méně nebezpečně zelena. Podle nového nařízení Centers for Disease Control and Prevention se masky již nedoporučují pro velké oblasti země.

Zdroj uvedl, že ke změně metrik dojde z nutnosti.

Ukončení nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví bude znamenat, že zdravotnická oddělení již nebudou muset odesílat čísla případů Covid-19 do center pro kontrolu a prevenci nemocí, což jim odebere možnost sledovat tuto metriku.

„Některé metriky prostě nemohou držet krok, kvůli změně ve vykazování dat,“ řekl člověk.

Případy se již stávají méně spolehlivým způsobem sledování šíření v komunitě, protože lidé se obrátili na domácí testování a infekce nejsou hlášeny zdravotnickým úřadům.

V současné době má 97 % okresů a území ve Spojených státech nízkou úroveň COVID-19 v komunitě, přičemž 79 okresů je na průměrné komunitní úrovni a pouze 15 okresů nebo území na vysoké komunitní úrovni.

Počet týdenních případů Covid-19 od ledna neustále klesá. Minulý týden bylo ve Spojených státech hlášeno více než 88 000 nových případů onemocnění Covid-19 a 1 052 úmrtí. údaje CDC.