Nejprodávanější okenní klimatizace od Amazonu chladí „jako kouzlo“ a je pouze 172 $

Amazon Basics Klimatizační jednotka pro montáž na okno s mechanickým ovládáním

Amazonka

Snížení teploty ve vašem domě může být náročné, zejména během vlny veder. Zatímco Tower fanoušci Skvělá pro zbavení se několika stupňů termostatu, klimatizace je těžké zařízení, které potřebujete k dramatickému chlazení prostoru. Tento luxus může mít svou cenu, pokud s ním nepůjdete Amazon Basics Klimatizační jednotka pro montáž na okno A je to jen 172 $.

Ideální pro malé místnosti a byty, okenní klimatizace AmazonBasics fouká chladný vzduch až s 5 000 BTU. Nakupující na Amazonu říkají, že jak číselník začíná, jejich prostor trochu vychladne 10 minut. Klimatizační jednotka je navržena se sedmi nastaveními teploty, která přizpůsobí váš zážitek z chlazení s omezeným hlukem, plus to, co recenzenti potvrdili.

Amazon Basics Window Mount Air Conditioner, 172 $

Tato „malá, ale mohutná“ jednotka HVAC účinně snižuje teplotu v prostorách až do 150 čtverečních stop díky duálnímu ventilátoru a nastavení klimatizace. Tip: Režimy ventilátoru používejte na podzim a na jaře, když počasí zapomíná na horko / chlad. Recenzenti také milují, že horní část klimatizace má nastavitelnou funkci směru vzduchu, která vám umožní vybrat si, kam jde studený vzduch, buď poblíž, nebo přes celou místnost, což „funguje jako kouzlo!“

za účelem určení Toto je jeden z nejprodávanějších produktů na Amazonu Nahoře použijte přiloženou montážní sadu, která promění vaše okno v bránu, která promění teplo zevnitř na chladný, ledový vzduch, čímž se váš prostor stane bezpečným útočištěm před teplem. Při chlazení také filtruje nečistoty, takže můžete udržovat zdravý domov. Není divu, že recenzenti Amazonu tvrdí, že tato klimatizace „stojí za tu cenu“.

„Cenu nelze porazit,“ napsal jeden obyvatel bytu v New Yorku. „Je to velká okenní jednotka. Myslel jsem, že bude příliš malá, a nebylo. [It] Rychle ochladí můj pokoj, dokonce i oblasti kolem mého pokoje. Kupte si více za ostatní místnosti. “

„Tento kondicionér je skvělý!“ Jiný píše. „Měli jsme velkou vlnu veder a tento přísavník udržoval celý náš pokoj 70 let a chladil po celou dobu. Celý čas jsme ho ani nezvyšovali! Říkal jsem o tom spoustě lidí.“

Nedělejte si starosti s hledáním efektivní a cenově dostupné klimatizace – toto Amazon Basics Window Mount Unit Opravdu. Získejte ho, dokud je stále na skladě.

