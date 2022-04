Nejpodivnější velikonoční tradice z celého světa

Pokud jste ze Spojených států, jako já, pravděpodobně máte řadu specifických tradic pro slavení Velikonoc. Jarní prázdniny jsou obvykle plné košíčků plných cukroví a obvykle (i když občas děsivé) se usadíte s obřím převlékacím zajíčkem a uvaříte velké množství vajíček na barvení.

Každá země a kultura má samozřejmě jedinečné způsoby, jak ctít tento svatý den. Stejně jako u většiny náboženských svátků je mnoho tradic odvozeno z pohanských oslav. S některými staletími se to může promítnout do něčeho, co se nám ve Spojených státech zdá být opravdu zvláštní tradicí. A pak znovu, co je normálního na šťastně jíst čokoládové králičí hlavy? pro každého z nich!

A bez dalších okolků, zde je pohled na některé opravdu zajímavé velikonoční tradice z celého světa.

velikonoční bič

V České republice, na Slovensku a v některých částech Maďarska jsou rituální muži a chlapci, kteří o Velikonocích jemně bičují ženy a dívky. Bič může být někdy tak jednoduchý jako vrbový prut nebo jiná hůl, nebo to může být speciální ruční hasák zdobený barevnými stuhami.

Mimika kůže prý přináší ženám „plodnost, krásu a zdraví“. Zatímco ještě z velké části cvičili, Tato tradice není vždy upřednostňována těmi, kdo jsou bičováni.

velikonoční oheň

V Německu, Dánsku, Švédsku a mnoha dalších evropských zemích se ve dnech před Velikonocemi zapalují velké ohně. To je jistě tradice, kterou můžeme postrádat. Kdo by neměl rád sedět u ohně?

Kněz většinou zapaluje oheň velikonoční svíčkou. Tradice zapalování velkých ohňů prý urychluje jaro a přináší zimu. V křesťanské tradici je to symbol „nezkresleného světla Kristova“. V těchto dnech jsou v mnoha obcích velikonoční ohně velkou událostí doplněnou dětskými projížďkami, pivem, vínem a občerstvením.

Hřbitovní slavnosti

Hřbitovní párty se může zdát jako něco svéhlavého, když se teenageři zapletou do strašidelného halloweenského filmu. Ale v zemi Georgia jsou hřbitovní večírky o Velikonocích běžné. Vysoce náboženská země, většina obyvatel Gruzie vyznává ortodoxní křesťanství.

V pondělí po Velikonocích, stejně jako v mnoha kulturách, Gruzínci navštěvují své příbuzné. V Gruzii však zbývající žijící příbuzní navštěvují své zesnulé příbuzné na hřbitově, aby oslavili. Opékají zesnulé a dokonce nalévají malé množství vína na hroby svých blízkých a nazývají to „kalichové cesty“.

velikonoční čarodějnice

Ve Finsku a Švédsku se děti, obvykle malé dívky, oblékají do čarodějnických šatů a chodí ode dveří ke dveřím. Přednesou básničku a výměnou za bonbóny a další drobné ceny dají malou kartičku nebo drobnost.

Ve finské tradici se říká, že mladé čarodějnice a jejich dary vyhánějí zlé duchy. Ve Švédsku se traduje, že čarodějnice cestují na ostrov Blåkulla, aby se setkaly s ďáblem. Tradice nošení čarodějnických šatů má připomínat cestu čarodějnic na ostrov.

Vlastní bičování

V některých částech Filipín, Mexika a Itálie se někteří oddaní katolíci účastní rituálního sebebičování. Sebepřičinění je považováno za formu pokání za spáchané hříchy. Ti, kteří se účastní, přirovnávají tuto praxi k účasti na Ježíšově utrpení. Tyto události však Církev obvykle neschvaluje.

rozbíjení keramiky

Na řeckém ostrově Korfu lidé na Bílou sobotu vyhazují z balkonů velké hliněné nádoby naplněné vodou. Dole se shromažďují davy davů, doufejme, že vycházejí z velkých hrnců a později si z hrnce vyzvednou kousek, který si odnesou domů jako talisman pro štěstí. Zvyk se drží, protože první vzkříšení naznačuje zvonění kostelních zvonů na ostrově.

Podle několika zdrojů byl tento zvyk převzat z benátské tradice odhazování starých věcí, aby se uvolnilo místo pro nové, aby mohli začít nový rok. Řekové tento zvyk mírně pozměnili a udělali z něj tradici na Velikonoce a přidali Botides neboli hliněné nádobí.