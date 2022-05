Nejnovější zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou: živé aktualizace

Britský premiér Boris Johnson je jedním z nejagresivnějších zastánců Ukrajiny v Evropě, takže oznámení nových bezpečnostních paktů se Švédskem a Finskem, které se oba bojí bezpečnostní hrozby z Moskvy, závisí na tvrdé britské politice odporu vůči Rusku. agrese.

Dohody však překračují novou hranici tím, že říkají, že Británie může obě země vojensky podpořit, pokud na ně zaútočí Rusko, i když nejsou členy NATO, transatlantické vojenské aliance.

Navzdory varování Moskvy, aby to nedělalo, Švédsko a Finsko diskutují, zda se přihlásit do NATO, jehož členové v článku 5 zahrnují záruku vzájemné obrany.

Dohoda pana Johnsona však poskytne Švédům a Finům podporu během jakéhokoli procesu vstupu do NATO, kdy jsou obzvláště zranitelní vůči ruské odvetě, nebo pokud se rozhodnou nevstoupit do klubu.

Johnson, který obě země navštívil ve středu, byl dotázán, zda by dohoda mohla znamenat rozmístění britských sil do Finska, které má 800 mil dlouhou hranici s Ruskem.

„V případě katastrofy nebo útoku na kohokoli z nás ano, pomůžeme si navzájem, včetně vojenské pomoci,“ řekl. Dodal, že typ pomoci bude záviset na podané žádosti.

Švédsko a Finsko na oplátku nabídly Británii vzájemné záruky. „Budeme stát při sobě a vzájemně se podporovat za všech okolností za dobrého i špatného počasí,“ řekl finský prezident Sauli Niinistö a dodal, že rozhodnutí jeho země zvážit členství v NATO bylo vyvoláno ruskou invazí na Ukrajinu.

Dříve, ve Stockholmu, poté, co byl vyfotografován ve veslici se svou švédskou protějškem Magdalenou Andersson, pan Johnson řekl, že dohoda se Švédskem „zahrnuje hodnoty“, které jsou oběma zemím drahé.

A dodal: „Jak jsi to dobře vyjádřila, Magdaleno, když jsme byli u jezera: jsme teď doslova a do písmene na jedné lodi.“

S potěšením vítám pana premiéra Tweet vložit do Švédska. Důležitá jednání o širokých bilaterálních vztazích a společném úsilí o podporu Ukrajiny tváří v tvář ruské agresi. Bylo dohodnuto posílit bezpečnostní a obrannou spolupráci prostřednictvím Deklarace politické solidarity. pic.twitter.com/ZUjF54jZsS – švédský PM (švédský PM) 11. května 2022

Pro pana Johnsona, který si vytvořil blízký vztah s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, je iniciativou odvrátit pozornost od jeho politických problémů doma poté, co byl Pokuta policií za porušení uzamčení v Downing Street. Na středeční otázku, zda by ho to mohlo přimět k rezignaci, Johnson uhnul a řekl, že se více zaměřuje na hrozbu z Ruska.

Středeční krok byl také v souladu se snahou pana Johnsona vytvořit novou roli v britské zahraniční politice po brexitu. Nyní mimo Evropskou unii a neschopnou ovlivňovat její rozhodnutí, se Británie snaží co nejlépe využít své pozice spolu s Francií jako jedné ze zemí v západní Evropě, které jsou nejlépe připravené a schopné nasadit významnou vojenskou sílu.

V únoru Británie oznámila tripartitní bezpečnostní dohodu s Ukrajinou a Polskem a britští ministři několikrát navštívili pobaltské státy, které se cítí obzvláště zranitelné vůči ruské agresi.

Británie hrála vedoucí roli v diskusích nejen v NATO, ale i v méně výrazné diplomatické formě, nazvané Combined Expeditionary Force, kam patří Británie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

Někteří diplomaté EU se domnívají, že Británie by se mohla pokusit využít této páky k rozdělení bloku 27 zemí. Například ty členské státy, které dostávají vojenskou podporu nebo záruky od Británie, se mohou zdráhat zakročit proti Londýnu při jakékoli eskalaci jeho sporu s EU o obchodní ujednání pro Severní Irsko po brexitu.

Downing Street však v reakci na středeční otázku, zda lze takové kontakty navázat při jednáních se Švédskem a Finskem, uvedla, že s její zárukou bezpečnosti nejsou spojeny žádné podmínky.