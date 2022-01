Nejlepší úvodní slova k vítězství ve Wordle

denní wordel slovo hádací hraTwitter bere, vědec, Můj vztah je v bouři.

Pokud jste o tom neslyšeli – jak? – Pravidla jsou jednoduchá. Každý den se objeví nové pětipísmenné slovo (Wordle.), které vám dá šest pokusů jej uhodnout, a po každém z nich čtverečky změní barvu, aby vám řekly, zda je písmeno ve slově a na správném místě (zelené), ve slově, ale ne na správném místě (žlutá), nebo ne ve slově (šedá.)

Díky těmto omezením je Wordle tak zajímavý. Všichni na světě (zejména v mém domě) se snaží uhodnout stejné slovo na co nejmenší počet hádanek. Chytré je, že po úspěchu můžete sdílet svůj postup – ale všechny postavy jsou maskované jako barevné bloky. Můžete se tedy radovat, aniž byste se čehokoli vzdali.

Nikdy ale neříkejte, že existuje hra, kterou nelze porazit (nebo podle mého přítele zničit) s trochou výzkumu, analýzy a času. Takže, pokud jste někdy přemýšleli, jaká je nejlepší strategie pro vítězství ve Wordle, pojďme si to rozebrat.

Distribuujte zprávy v angličtině

Frekvenční analýza písmen je studie o tom, jak často a kde se písmena objevují ve slovech. Šifrování je velmi základní, protože pokud musíte dešifrovat tajnou zprávu jako my s Wordle, je užitečné vědět, že s větší pravděpodobností uvidíte E místo Q.

Zatímco rozložení četnosti písmen se mění přesně podle zdrojového textu, nejběžnější písmena se ve skutečnosti nemění.

Peter Norvig, ředitel výzkumu ve společnosti Google, Používání dat z Knih Google Chcete-li přijít s tímto seznamem 12 nejčastějších písmen v angličtině:

E (ve 12,49 procentech slov) T (9,28 procenta) A (8,04 %) O (7,64 procenta) já (7,57 %) N (7,23 %) S (6,51 procenta) R (6,28 procenta) H (5,05 procenta) L (4,07 procenta) D (3,82 procenta) C (3,34 procenta)

Tento seznam má pro nás Wordlery jeden problém. Vychází ze zdrojového textu v přirozeném jazyce, což znamená slovo a Trochu nám to komplikuje věci. a Je to zdaleka nejběžnější slovo v angličtině, tvoří 7,14 procenta všech slov ve zdrojovém textu Knih Google, následuje Z (4,16 procenta), A (3,04 procenta) a na (2,6 procenta). To znamená, že pozice T a H v seznamu je vyšší, než by měla být.

Další možností je podívat se jen na rozložení písmen ve slovech ve slovníku. analyzování Stručný Oxfordský slovník (9th ed., 1995) Našel jsem 12 nejčastějších písmen: