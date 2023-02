Nejlepší sestavení Appletuna pro Pikachu Tera Raid 7 Stars ve hře Pokemon Scarlet & Violet

Pokud hledáte bezpečnou možnost, jak si užít své 7hvězdičkové Pikachu Tera Raids, nehledejte nic jiného než snadno použitelnou víceúrovňovou sestavu Appletun v Pokémon Scarlet & Violet.

Na oslavu Dne Pokémonů se Pikachu dostává do centra pozornosti ve hře Pokémon Scarlet & Violet ve své slavné surfařské podobě. Jako typ Water Tera a znalý pohybu vln se z roztomilého maskota s privilegiem stává impozantní nepřítel.

To znamená, že pokémoni typu Grass jsou optimální pro boj s elektrickými hlodavci. A Appletun, Gen 8 Grass Dragon, je mocná možnost, která může hrát jak podpůrného Pokémona, tak i devastujícího útočníka.

Zatímco její typ draka ji činí zranitelnou vůči Pikachu’s Play Rough, existují způsoby, jak to obejít, což umožňuje Appletunu stát se základním kamenem jeho týmu.

Nejlepší sestavení Appletonu pro Pikachu Terra Raids

Appleton bude chtít začít bitvu s Jablečná kyselina Na pár tahů snižte Pikachuovu speciální obranu a nabijte Tera Orb. Rychlejší Appletun může Terastalizovat a stát se a Typ trávy Terratím lépe (tím se odstraní superefektivita raw hry).

Ableton musí nahrát soubor Citrusové bobulemá schopnost zralýA vejce se hýbe Recyklace aby se udrželi v boji. Pokud je nepoužívá člen týmu Slunečný den, To by mělo být prioritou, když Pikachuova speciální obrana klesla o šest stupňů. To sníží efektivitu Wateových Pikachu pohybů.

To také umožní Appletunovi přejít na jeho útok zblízka, sluneční paprsky. Díky působení ostrého slunečního světla lze Solar Beam použít na každém kroku bez nutnosti nabíjení. Používejte tento pohyb často a proplížte se v Recycle, když potřebujete zdraví.

Nejlepší Appletun Moveset

Jablečná kyselina – Učeno na úrovni 28

Učeno na úrovni 28 recyklace – Naučil jsem se šlechtěním

Naučil jsem se šlechtěním Slunečný den – Učil jsem se přes TM

Učil jsem se přes TM sluneční paprsky – Učil jsem se přes TM

To je vše, co potřebujete vědět o Appletunu v Pikachu Tera Raids! Podívejte se na další průvodce Pokemon Scarlet & Violet níže:

