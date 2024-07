Nejlepší nabídky zařízení Amazon pro Prime Day: Získejte včasné slevy na Kindle, Fire TV, Echo, Ring a další

Amazon/Zoe Liao/CNET

Během Amazon Prime Day je normální, že prodejce nabízí slevy na zařízení vlastní značky. Zatímco hlavní prodejní akce dny jsou 16. a 17. červenceAmazon brzy slaví snížením cen produktů Kindles, Fire TV a Echo. Tyto nabídky jsou nyní k dispozici s cenami dostupnými výhradně pro členy Prime, takže pokud uvidíte něco, co se vám líbí, můžete to přidat do košíku a hned si to prohlédnout.

Některé z těchto raných nabídek jsme již viděli přicházet a odcházet, takže neexistuje žádná záruka, že některá z níže uvedených nabídek bude trvat i během dní hlavní události. Pokud vás něco zajímá, budete muset jednat rychle. Budeme i nadále sledovat nabídky a aktualizovat tuto stránku, takže se stále vracejte, abyste našli nejlepší nabídky na produkty Amazon.

Nejlepší předčasné nabídky Prime Day na zařízeních Amazon

CNET/Amazon Jedním z nejnovějších zařízení Amazonu je Echo Spot, což je chytrý budík. Kromě toho, že má na přední straně hodiny a umí zobrazovat věci jako počasí, lze s ním také přehrávat hudbu a ovládat další chytrá zařízení ve vaší domácnosti.

CNET/Amazon Zabezpečení domácnosti je se zařízeními Blink pravidelně levnější a jednodušší. Tato kamera má výdrž baterie až dva roky, úžasnou detekci pohybu, spolupracuje s Alexou a lze ji přidat do stávajících nastavení pro větší bezpečnostní sítě.

CNET/Amazon Pořiďte si tuto 55palcovou chytrou televizi a dnes můžete ušetřit 200 $. Kromě 4K obrazu má tento televizor vestavěnou Fire TV, která vám umožňuje snadný přístup k velkému množství streamovacích služeb.

CNET/Amazon Tento balíček obsahuje 64GB zařízení Kindle Scribe, prémiové pero, krásný kožený kryt a napájecí adaptér. Pokud získáte všechny tyto položky najednou, ušetříte nějaké peníze a také nebudete potřebovat nic dalšího, jakmile je budete mít.

Další nabídky Prime Day na zařízení, příslušenství a služby Amazon:

Co je Prime Day?

Amazon Prime Day je dvoudenní nákupní akce, kde členové Prime mohou získat slevy na stovky položek na celém webu. Letos bude Prime Day 16. – 17. července. V nadcházejících dnech a během akce se položky začnou prodávat, takže určitě sledujte Amazon, aby vám nic z vašeho seznamu přání neuniklo.

Je Prime Day nejlepší čas na nákup zařízení Echo, Kindle a Fire TV?

Ano, samozřejmě. Amazon se drží zpátky u svých největších snížení cen na Prime Day a nabízí je výhradně svým členům Prime. Během událostí posledních let jsme zaznamenali rekordní pokles cen u všeho od chytrých reproduktorů Echo a tabletů Fire až po Fire TV Sticks, bezpečnostní zařízení Ring and Blink, elektronické čtečky Kindle a další.

