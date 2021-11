Nejlepší nabídky na telefony Galaxy, televizory a další

– Doporučení vybírají nezávisle redaktoři „Recenze“. Nákupy, které provedete prostřednictvím našich odkazů, nám mohou vydělat provizi.

Jeden z nejlepších dílů Černý pátek 2021 je široká škála slev na špičkově hodnocené technologie od velkých značek. Samsung Patří mezi největší kolekce a značka nabízí velké úspory TelevizoryA domácí spotřebičA telefonyA notebook A další v rámci Black Friday Sale.

To znamená, že ušetříte na všem počínaje novým Smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 pro značku Nerezové myčky nádobí. Nejen to, ale můžete také ušetřit více, když obchodujete s konkrétními zařízeními – a to zahrnuje širší slevy na stylových zařízeních. Smart TV Frame 4K. Je toho mnohem víc, co můžete vyzkoušet, ale my jsme tu s nejlepšími nabídkami Samsung, které můžete získat.

Nejlepší nabídky Samsung Black Friday TV

Nejlepší smartphony Samsung Black Friday a nabídky nositelných zařízení

Nejlepší nabídky Samsung Black Friday na domácí spotřebiče

Nejlepší nabídky Samsung Black Friday pro notebooky, tablety a monitory

Dělá Samsung nabídky na Černý pátek?

Ano, opravdu. Samsung aktuálně nabízí slevy na televizory, chytré telefony, nositelná zařízení, kuchyňské spotřebiče, notebooky, tablety, vysavače a další.

Proč bych měl nakupovat přímo od Samsungu?

Kromě výrazně snížených cen nabízí Samsung při nákupu nového televizoru bezplatnou dopravu a recyklaci vašeho starého televizoru. K dispozici je také doprava zdarma, bezkontaktní doručení a jednoduché vrácení, pokud zjistíte, že se nehodí do vašeho prostoru nebo domova. S rámZískáte také 50% slevu na přizpůsobitelné možnosti hran včetně moderní hnědé, moderního teaku, bílé zkosené, moderní bílé nebo červené zkosené zkosené, přičemž všechny lze nahradit standardní černou. Obvykle od 100 USD můžete upgrady Edge získat za pouhých 50 USD (v závislosti na velikosti televizoru, který jste si vybrali) po dobu prodeje.

Můžete nákup financovat nebo musíte zaplatit předem?

Pokud nechcete platit přímo nebo vkládat celou částku na kredit, můžete si vybrat měsíční splácení až po dobu 48 měsíců a náklady na novou televizi, myčku nebo jiné drahé položky si rozložit na čtyři roky. Žádné akontace a 0% RPSN financování.

se Samsungem Zkuste teď, zaplaťte později Nabídněte, že můžete vyzkoušet způsobilý produkt až na 21 dní a začít platit, jakmile tato doba uplyne. Po uplynutí této doby můžete platit ve třech splátkách pomocí Affirm. Pokud se rozhodnete vrátit produkt během zkušební doby, můžete tak učinit také.

Existují speciální nabídky?

Ano, opravdu. Na celém webu a během prodeje jsou k dispozici další speciální nabídky, včetně akcí, jako je bezplatný pár skutečných bezdrátových sluchátek s nákupem vybraných bezdrátových vysavačů. S rám tvMůžete například přidat kvalifikovaný hlas Kupte si až 270 $ na omezenou dobu a poskytněte vylepšený a pohlcující zvukový zážitek při sledování filmů nebo TV, hraní videoher nebo dokonce poslechu hudby.

Měli byste si koupit Samsung Care+?

Záleží. + Samsung Care Program dodatečné záruky společnosti Samsung poskytuje za poplatek pokrytí až na další čtyři roky. V závislosti na produktu může zahrnovat vše od osobní přípravy až po ochranu před mechanickými a elektrickými problémy. U položek s vysokými cenami, jako jsou televizory nebo přenosné produkty, jako jsou chytré telefony, může být užitečné prozkoumat a zvážit očekávané náklady na výměnu oproti dodatečné záruce.

