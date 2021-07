Nejlepší nabídky Dne nezávislosti 4. července

Všichni víme, že oslavujete 4. července zahradní grilování, kempování, ohňostroje, přehlídky – a prodej. Existuje spousta prodejů a nabídek Dne nezávislosti pro lidi, kteří chtějí o víkendu nakupovat. Ať už jste venku a hledáte výhodnou koupi pro nové vybavení pro kempování a grilování, vnitřní typ nebo majitel domu, který chce nová matrace, do Aktualizujte svůj dekor Nebo pro vegetariány na gauči s nejnovějšími videohrami vás určitě zaujmou slevy.

Pokračujte v čtení našich tipů na nejlepší prodeje a nabídky, které jsou k dispozici nyní a po celý víkend 4. července.

Pokud vaše letní plány zahrnují pěší turistiku, kempování a grilování, je čas vyzvednout si nové vybavení a ušetřit během dovolené ke Dni nezávislosti.

Testovaná a schválená kombinace grilu a ohniště společnosti CNET je skvělá 20% sleva – až 225 $ (plus poštovné zdarma). Je to dřevo BioLite a dřevěné uhlí FirePit Plus a funguje jako gril hibachi. Nebo je to snadný gril z hibachi, který lze použít jako ohniště – záleží jen na vás. Na jaře jsem jednu otestoval a zjistil, že v obou rolích vyniká, a zařadil ji na svůj seznam Nejlepší přenosné grily pro rok 2021.