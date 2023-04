Nejlepší mimozemské žerty: Od mimozemských opic po sendviče s útěkem

Ukázalo se, že nebe není limit, pokud jde o staromódní vtip.

Zde prozkoumáme některé z nejlepších žertů, jaké kdy byly ve vesmíru vytvořeny, od zakázaného sendviče po plnohodnotnou gorilu na Zemi. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS).

Tyto žerty ukazují lehčí stránku průzkumu vesmíru.

pašovaný sendvič

Jeden z prvních vtipů hraných ve vesmíru zahrnoval zakázaný sendvič.

23. března 1964, během prvního pilotovaného letu Gemini NASA, Gemini III, pilot John Young Krátce po startu vytáhl hovězí sendvič propašovaný z kapsy skafandru.

Nabídl kolegovi astronautovi Virgilu „Gusovi" Grissomovi, veliteli mise, několik, ale rychle si uvědomil, že to nemuselo být nejlepší občerstvení na cestu. a Kopie mise říká vše.

C = velitelský pilot (Gus Grissom)

P = pilot (John Young)

Zvukový kompozitní přepis mise Gemini 3 vzduch-země a palubní. (Obrazový kredit: NASA)

v Rozhovor s časopisem Life „Wally Schirra před dvěma dny snědl hovězí sendvič vyrobený v restauraci na Cocoa Beach a já ho schoval do kapsy skafandru," vysvětlil Young.

Young vysvětlil, že Gus „se nudil formálními rohlíky, které jsme cvičili v praxi, a v té době to vypadalo jako zábavný nápad.“

Ale ve skutečnosti několik dní starý hovězí sendvič nemusel být tím nejlepším pašeráckým občerstvením na palubě.

„Nepočítal jsem s pronikavým zápachem zavřené místnosti,“ řekl Young magazínu LIFE.

Neočekávané doručení

Astronautka NASA Peggy Whitson se 13. února 2017 vynoří z nákladního prostoru během žertu na Mezinárodní vesmírné stanici. (Obrazový kredit: Peggy Whitson/Twitter/NASA)

Astronautka NASA Peggy Whitsonová vytáhla 13. února 2017 na Mezinárodní vesmírné stanici rozkošný žertík.

Whitsonová se umístila do nákladového prostoru a požádala o pomoc Shane Kimbrougha z NASA a Thomase Pesqueta z ESA, aby překvapila své ruské kolegy z posádky Andreje Borisenka, Sergeje Ryzhikova a Olega Novitského.

„Byli úplně překvapeni, když jsem vyšel!" Whitson napsal v příspěvku na Twitteru.

Pesquet se také pokusil stisknout nálož, ale bohužel to úplně nevyšlo.

„Zkoušel jsem…ale nevešel jsem se!" napsal Pesquet na Twitteru.

Gorila na svobodě

astronaut Scott Kelly Je zodpovědný za jeden z nejpodivnějších žertů ve vesmíru, když si oblékl gorilí oblek a pronásledoval svého kolegu z expedice 46 ESA astronauta Tima Peakeho kolem Mezinárodní vesmírné stanice.

„Potřebuji trochu humoru, abych rozjasnil svůj #YearInSpace," napsala Kelly na Twitteru dne 23. února 2016. „Jdi ve velkém nebo jdi domů. Myslím, že bych udělal obojí. #SpaceApe.

Kde se dá sehnat gorilí oblek ve vesmíru?

Podle NASA Astronaut Mark Kelly, Scottovo dvojče, zařídil doručení kostýmu na Mezinárodní vesmírnou stanici, aby Scotta překvapil v den jeho narozenin (21. února), během jeho roční mise.

Neoprávněná vesmírná procházka

Tříčlenná posádka na Mezinárodní vesmírné stanici hraje 1. dubna 2010 na Den bláznů kosmickou žert na Mission Control. (Obrazový kredit: NASA)

Pokud se chystáte vytáhnout žert ve vesmíru, udělejte to stylově a na sobě pár chladných odstínů.

V roce 2010 astronaut NASA Timothy Cramer, japonský astronaut Sushi Noguchi Ruský kosmonaut Oleg Kotov A Záběr, jak plují ve vesmíru Zpět na Mission Control pro aprílový žert.

„Máte skutečný problém, ale víte, že je mimo naši schopnost vám pomoci,“ zavolal astronaut Shannon Lucid do vysílačky posádce stanice a celou cestu se smál.

I když byli astronauti uklidněni Mission Control tvrzením, že měli na sobě opalovací krém a ochranu očí (sluneční brýle) a byli bezpečně připoutáni, aby neodpluli.

„Chtěli jsme vás přivítat zpět v dubnu a doufejme, že vám přineseme úsměvy a ne mnoho nervozity,“ řekl Astronaut NASA Timothy „TJ“ Creamer Mission Control.

Lucid odpověděla: „Přineslo to spoustu smíchu, to je jisté.“

Večeře je nachystaná

Zleva doprava astronaut vědec Owen K. Garriott, vědecký pilot; a astronauti Jack R. Lusma a Alan L. Bean, pilot a velitel (Obrazový kredit: NASA)

V roce 1973 se Mission Control nechá škrábat na hlavě, když je přenesen ženský hlas skylab Od vesmírné stanice k řízení mise, 10 let před první astronautkou, Sally Ride V roce 1983 podnikl cestu do vesmíru.

Na vině byl dobře naplánovaný žert, že astronaut NASA Owen Garriott přišel dva nebo tři měsíce předtím, než se vydal na misi Skylab 3. Pořídil nahrávku své ženy Helen Garriott, jak mluví, jako by právě dorazila na návštěvu do Skylabu. podávat astronautům pěkné jídlo vařené doma, podle popisu Owena Garriotta během rozhovoru pro The Guardian. Kanál YouTube Kennedy Space Center Complex.

Garriott naverboval několik členů týmu Mission Control, aby si zahráli spolu s žertem, včetně bývalého astronauta NASA Boba Crippena.

Garriott pak pokračoval v předávání zprávy své manželky do Mission Control pomocí jejich rádiového kanálu a Helen byla slyšena, jak říká: „Právě jsem přišel pro chlapce, abych jim přinesl domácí jídlo.“

Podle Garriotta byli všichni, kdo nebyli zapojeni do žertu, zaskočeni. Tým na Zemi nikdy nezjistí, co udělali nebo jak to dokázali. 20 let po žertu se Garriott zeptal některých pozorovatelů Země, kteří byli stále v NASA: „Víte, co se stalo potom“? Odpověděli: „Ne, nikdy jsme to nezjistili.“

Nakonec se Garriott uklidní a řekne posádce pozemního řízení, jak se mu podařilo vychytat lest, 20 let poté, co se to stalo.

„Vždycky jsem si myslel, že to byl zajímavý úlovek,“ řekl Garriott.

Jen jsem vyskočil pozdravit

Ve finále Big April Fools' Day Chris Hadfield ukazuje, jak pózuje s mimozemšťanem, který se právě zastavil před stanicí, aby se pozdravil. (Obrazový kredit: CSA/Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield))

Kanadský astronaut Chris Hadfield přivítal na prvního dubna roku 2013 na Mezinárodní vesmírné stanici poněkud zvláštního návštěvníka.

Hadfieldova žertovná kampaň trvala sedm hodin, což pomalu odhalil jako aprílový vtip na Twitteru.

„Pohled z místa, kde letíme Canadarm2, s nějakými orbitálními úlomky v dálce," napsal Hadfield na Twitteru.

Vedle příspěvku zveřejnil fotku, na které pózuje s létajícím objektem podobným talíři v dálce.

Jeho druhý snímek byl mnohem jasnější a ukazoval UFO vysoko nahoře Přistát Na cestě k vesmírné stanici.

Zdá se, že trosky na oběžné dráze se pohybují o něco rychleji než Mezinárodní vesmírná stanice. Hadfield Books. „Zkusím vyfotit víc, jestli se rozhoupe."

Poté kanadský astronaut zveřejnil fotografii létajícího talíře v dálce s robotickou paží laboratoře otáčející se vepředu čtyři hodiny po jeho první zprávě.

„Páni, jak velký kus vraku! Možná bych to mohl chytit s Canadarm2…" Hadfield pokračoval.

Hadfield napsal rychle poté: „Objekt vypadá, jako by se blížil ke stanici. Myslím, že by se mohl snažit dostat k nám!"

Hadfield poté zveřejnil obrázek, na kterém oběma rukama drží malého zeleného mimozemšťana od sebe. „Nevím, co to je nebo co chce, ale pořád dokola opakuje ‚pomalá lyrba'," Hadfield Books. „Tiskové upozornění". („Sloof Lirpa" je ve skutečnosti „Aprílový den" napsaný na zadní straně).

Hadfield hrál dobře, hrál dobře.