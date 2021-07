Nejen další pondělí v pondělí: Federer, Djokovic a Kerber vyhrávají | Sportovní

Wimbledon, Anglie (Associated Press) – Roger Federer pozdravil vzrušením a zbožňováním každý bod, který Roger Federer prohlásil – „aaaah“ a tleskal za comeback se seknutým bekhendem nebo esem při rychlosti 94 km / h, nedosažitelnou střelou nebo forhendem náhle a divoce.

To vše mělo být pro jeho soupeře All England Club, 23. semena Lorenza Sonega, příliš mnoho. Takže v závěrečných fázích prohry 7-5, 6-4, 6-2 s osminásobným šampiónem by Sonego získalo bod a oslavilo tuto příležitost mávnutím rukou kolem, aby požádalo publikum o nějakou lásku, jako by řekni: „Hej, jsem tu taky, dobře?“ “

Jednalo se o závěrečný zápas na středním kurtu, který byl minulým pondělkem ve Wimbledonu: Od příštího roku nebude všech 16 zápasů žen a mužů ve čtvrtém kole naplánováno na jediný den, tradice se vytrácí spolu se střední nedělí. bez hraní. Uprostřed všeho chaosu nabitého programu by však bylo možné odpustit, kdybychom si představili, že si Federer vezme pódium pro sebe.

V minulé sezóně měl dvě operace kolen a naposledy se zúčastnil grandslamového turnaje, než dosáhl 40 let. Kdo tedy ví, kolik z nich zbývá? Dokonce ani Federer sám nevěděl, co dokáže za dva týdny shromáždit.

„No, myslím, že si myslím, že je dobré vidět, že práce, kterou jsem odvedl, se vyplatí, že jsem schopen hrát na této úrovni,“ řekl Federer, který měl před minulým týdnem v roce 2021 pouze osm zápasů. . .

„Ráno se vlastně můžu probudit a cítit se dobře. Řekl … je to velmi obohacující a je to dobrý pocit. Nyní uvidíme, kolik mi v nádrži zbývá.“

Drsná podpora, kterou získal, vytvořila živější atmosféru než jiné soutěže roztroušené po stadionech, ať už to byla vítězství bývalých vítězů titulu Novaka Djokoviče a Angelique Kerberové – kterou dokončil 17letý Američan Coco Gauff – nebo v jednom z 11 hráčů debutový výlet Do čtvrtfinále na hlavních travnatých kurtech.

“Ohlížíme se za 20 let, 50 let, od nynějška a to je. To byla poslední neděle uprostřed týdne, poslední bláznivé pondělí,” řekl Federer.

Zatahovací střecha hlavního soudu byla zavřená, když v první sadě dorazil déšť, zpoždění o více než 20 minut, následované okamžitou dvojitou chybou Sonega v bodě zlomu a pokleslo o 6-5.

Toto byl jediný úvodní okamžik, který Federer opravdu potřeboval, když přešel do rekordního čtvrtfinále ve Wimbledonu. V 39 letech, kdy jeho historické narozeniny dorazily 8. srpna, je Federer nejstarším čtvrtfinalistou Wimbledonu v otevřené éře, která začala v roce 1968.

Djokovič se v All England Clubu dostal do čtvrtfinále č. 12, když pokračoval v honbě za grandslamovými trofejemi v kalendářním roce. Nikdy nezmizel, když porazil Christiana Garina č. 17 6-2, 6-4, 6-2.

„Není žádným tajemstvím, že se snažím získat co nejvíce trofejí,“ řekl špičkový hráč Djokovic, který tento týden potřebuje vyhrát další tři zápasy, aby vyrovnal rekord mužů s 20 tituly ve dvouhře, které v současné době sdílejí Federer a Rafael.

Další pro něj je Maďar Marton Fukowicz, jeden z pěti hráčů, který se poprvé dostal do čtvrtfinále, který postoupil v pondělí, spolu s Kanaďany Denisem Shapovalovem a Felixem Auger-Aliassimem, Italem Matteem Berrettinim a Ruskou Karen Khachanovovou, která byla vyřazeni ve skupině E ze 13 Breaking porazili Američana Sebastiana Kordu 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8.

„Ano, 13 přestávek, je těžké to vysvětlit,“ řekl 25. oslava Chačanov. „Na druhou stranu je to snadné vysvětlit. Když se vrátíš, řekněme, je to lepší, začneš lépe číst podání a pak ve hře, na shromážděních, jsme oba napjatější a přísnější.“

Vezměte si šňůru? „Nevím, co se tam dělo,“ řekl syn šampióna Australian Open z roku 1998 Peter a bratr současné golfistky číslo jedna Nelly.

Chačanov se ve středu setká se Shapovalovem, zatímco Berrettini čelí Augerovi Eliasimovi.

Federer nezná svého dalšího soupeře. Důvodem je, že zápas mezi dvojnásobným šampionem Daniilem Medveděvem a Hubertem Hurkaczem byl přerušen kvůli dešti ve čtvrtém setu u soudu č. 2, který nemá střechu.

„Není to fér, ale tak to chodí. Tito muži jsou mladí lidé, mohou se vzchopit. Pro ně to není problém,“ řekl Federer se zamyšleným úsměvem dvou dvacetiletých. „Bohužel jsou také velmi dobré. “

Poté Federer vtipkoval: „Doufám, že zítra znovu prší.“

Úterní čtvrtfinále žen: Ne 1 Ash Party vs. Alia Tomljanovic Kerber vs. Karolína Mochová Karolína Plíšková Aryna Sabalenka vs. Viktoria Golubek Jabeur.

Ve čtvrtfinále Wimbledonu se nezúčastnili Australané Barty, Tomljanovič, Běloruska Sabalenka, tuniský Jaber, česká Plisková a švýcarský Golubič.

Kerber, trojnásobná hlavní šampiónka, která ve finále Wimbledonu 2018 porazila Serenu Williamsovou, vyprodukovala ještě konzistentnější výkon po zahájení zápasu proti Gauffové s pěti přímými přestávkami v bouřlivých podmínkách.

Vrhla forhend do sítě, aby po 15 minutách sledovala 3-2, Hollow zasáhla lýtko raketou. Později udělala další chybu, když zasáhla botu.

“Zklamaný. Vím, že to zvládnu lépe,” řekl Gauff, který před dvěma lety prohrál s případnou šampiónkou Simonou Halepovou ve čtvrtém kole Wimbledonu. “Ale dá mi to větší motivaci se vrátit, trénovat a vrátit se silnější.”

———

K této zprávě přispěl sportovní spisovatel Associated Press Stephen Wayne.

———

Další AP tenisové pokrytí: https://apnews.com/hub/tennis A https://twitter.com/AP-sportovní