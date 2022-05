Nějak se film z roku 2000 Dungeons & Dragons dostal přímo k videu

Finálnímu filmu, který byl uveden do kin 8. prosince 2000, se smál snad každý. „Dungeons & Dragons“, vyrobený s relativně malým rozpočtem 45 milionů dolarů a natočený v České republice, vyprávěl příběh zlého čaroděje jménem Profion (Jeremy Irons, žvýkal více scenérií, než bylo pro film navrženo), který vyhledal kouzelnický tým. to by mu umožnilo ovládat… draky. Jeho rivalkou byla královna Latifah (Thora Birch), která byla uprostřed absolutně nerozvinutého třídního konfliktu mezi čarodějnicemi a obyčejnými občany. Uprostřed nich byl ústřední tým hrdinů filmu: zloděj POP připravený ke krytí jménem Ridley (Justin Wallen), jeho nejlepší kamarád „komik“ Snails (Marlon Wayans), praštěná studentka čaroděje (Zoe McClellan), ocelový válečný trpaslík (Kristen Wilson) a hrubý trpaslík. A ne legrační (Lee Arenberg). Když se naši hrdinové vydávají po zemi a krást předměty Dragon Crew, jsou ovlivněni nádherným Damodarem s modrými rty (Bruce Pine), táborníkem a hyperaktivním hercem, který má v mozku parazitického monstrózního červa. Když už mluvíme o táboře, jako zloděj se objeví Richard O’Brien, tvůrce „The Rocky Horror Picture Show“.

„Dungeons & Dragons“ byl rozhodně odmítnut a na kritiky zapůsobilo jeho špatné obsazení, špatné herecké výkony a děsivý příběh. Momentálně nosí jen 10% míra schválení na Rotten Tomatoes a během úvodního víkendu se otevřel za 7 milionů dolarů. „Dungeons & Dragons“ si svou pověst rozhodně zaslouží – je otravný, levný a odporný – a jedinou obranou, kterou byste mohli v roce 2022 slyšet, je, že funguje dobře jako výsměch, dobře se hodí pro špatné filmové večery plné marihuany. Od roku 2000 se film stal nechvalně známým a je často natáčen Diskuze o nejhorších filmech všech dob.

Následující rok si New Line Cinema odvezlo zlatou medaili s dalším fantasy eposem „Pán prstenů: Společenstvo prstenu“ produkované režisérem „Meet the Feebles“. Když se pozornost veřejnosti nyní obrátila k Tolkein-Wardovi, „Dungeons & Dragons“ se staly ladem, pokud jde o film, a mnozí odmítli Solomonovo úsilí jako neúspěšný pokus přinést „D&D“ ve velkém publiku.

Hra však také prošla velkou změnou v roce 2000. TSR zakoupili Wizards of the Coast v roce 1997 a verze D&D z roku 2000 znovu zjednodušila základní a pokročilé verze hry do jedné jednodušší nabídky. Tyto změny zachovaly popularitu hry a „D&D“ zůstalo stálou přítomností v posedlých suterénech bez ohledu na úspěch filmu (nebo jeho nedostatek). Jako takové se v roce 2005 Warner Home Video rozhodlo posílit přítomnost „D&D“ pokračováním.