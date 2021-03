Nedávný omyl Borise Johnsona by mohl ohrozit zavedení vakcíny v Británii

Během týdenního zasedání Výboru konzervativních zástupců v roce 1922 učinil Johnson neoblomný komentář, který to prohlašoval Úspěšné uvedení vakcíny ve Velké Británii Bylo to „kvůli kapitalismu, kvůli chamtivosti, moji přátelé,“ potvrdilo CNN několik zdrojů, které byly na volání.

S vědomím toho, jak kontroverzní by jeho komentáře mohly být, kdyby byly zveřejněny, Johnson je podle zdrojů odvolal téměř okamžitě a uvedl: „Ve skutečnosti je mi líto to říci …

Johnsonovi mluvčí odmítli poskytnout CNN komentář.

Mluvčí opoziční Labouristické strany pro CNN řekl: „Představa, že nás činy sobectví … dostali přes tuto krizi, se zdá být velmi podivná: Je těžké vědět, odkud odtud přichází předseda vlády.“

Načasování těchto komentářů by mohlo být pro předsedu vlády znepokojivé, protože Evropská komise se připravuje na zavedení plánů přísnějších kontrol vývozu vakcín Covid-19 vyrobených v rámci bloku.

Bruselskému vakcínovému plánu brání problémy s dodávkami a distribucí.

Předseda Komise Ursula von der Leyen Očekává se, že se zaměří na společnosti v Evropské unii, o nichž se Komise domnívá, že nedodržují smlouvy podepsané s Bruselem, když vyjednávala dohody o vakcínách jménem 27 členských států.

Očekává se, že plány zahrnou také nové pravomoci, které Evropské unii umožní zastavit dodávky do zemí, které do Evropské unie recipročně nevyváží vakcíny.

Lídři 27 členských států Evropské unie se mají ve čtvrtek setkat standardně, aby projednali doporučení komise.

Vedoucí představitelé Německa a Irska již vyzvali k opatrnosti ohledně vývozních opatření zaměřených na země.

Spojené království, které se rozhodlo neúčastnit se očkovací strategie Evropské unie, začalo realizovat svůj imunizační program pro občany výrazně rychleji než zbytek kontinentu. Na domácím poli to mnozí formulovali jako výsledek brexitu a jako příklad toho, co lze nyní udělat v zemi bez byrokratického jha EU.

Evropská agentura pro léčivé přípravky byla kritizována za pomalé schvalování očkovacích látek, proto se další země v Evropské unii uchýlily k Rusku a Číně, aby vyplnily mezeru v dodávkách vakcín prostřednictvím dohod o jediném nákupu.

Relativní úspěch Spojeného království uvedl Evropskou unii do rozpaků. Je snadné vyjádřit jakékoli stížnosti, že Spojené království nehraje férově, nebo návrhy reakčních opatření, jako hrubost Bruselu, pokus obviňovat ostatní z jeho selhání.

Johnsonovy chamtivé komentáře mohou být užitečné pro výbor, který se snaží sjednotit členské státy a vykreslit Spojené království jako padoucha.

Což vyvolává klíčovou otázku: Proč to řekl Johnson?

Účastníci setkání teoretizující, že předseda vlády „jasně žertoval“ do místnosti přátel, protože celé setkání strávil „chválením AstraZeneca za to, že nehledal zisk“, na návrhy, že „mluví příkladným způsobem klikatým způsobem Borise „a váhavě diskutovali o tom, jak se levicová labouristická strana staví proti exponátům, o jakékoli soukromé investici do Národní zdravotní služby.

„Myslím, že mluvil o manžetě, a pak si najednou vzpomněl, že je předsedou vlády,“ řekl jeden z zákonodárců přítomných na schůzi pro CNN.

Nelze však popřít, že načasování jeho prohlášení bylo špatné.

Zahájení očkování bylo vzácným úspěchem Johnsonovy reakce na pandemii.

Spojené království má stále nejvyšší počet obětí koronavirů v Evropě.

Cokoli, co by mohlo poškodit očkovací program a oddálit jeho plány na vyřazení Britů z provozu, by mohlo způsobit obrovské škody předsedovi vlády a jeho vládě v době, kdy si nemohou dovolit vážnou ránu – alespoň všechny ty, které vypustila Evropská unie .