„Nechci být škůdcem.“

miliardáři: Jsou na tom stejně jako my. To nám připomněl Elon Musk, když začal používat sociální síť X Koupil ho za 44 miliard dolarůŘešení problémů s osobní technickou podporou.

Mr. Tweet šmátrá ve tweetu Super Bowl

Sága začala o víkendu, kdy Musk Publikováno o problémech Stál před svým vlastním počítačem se systémem Windows on System k mému počítači.“ (Není jasné, co měl Musk na mysli, ale měli bychom zdůraznit, že zákazníci mohou Odhlásit se ze sdílení jejich dat S Microsoft Copilot, chatbot s umělou inteligencí vestavěný do Windows 11)

Nakonec Muskův příspěvek přeposlal Community Notes, crowdsourcovaná validační funkce na X, která uvedla, že možnost, na kterou odkazoval, je stále dostupná, a přistoupilo k poskytnutí odkazu na proces. Miliardář si však vyhrabal paty.

„Zpětná vazba komunity zde selhává. Tato možnost již neexistuje,“ řekl Musk v neděli.

Přispěvatelé Community Notes, kteří jsou neplacenými dobrovolníky, tuto výhodu nezískali.

„Ano, je.“ „To však není možné stejně jednoduchým způsobem jako ve Windows 10, ale vyžaduje to některá obtížná řešení, kterých si běžný Andy nemusí být vědom,“ stojí v poznámce pod Muskovým tweetem.

Po procházení tam a zpět s dalšími uživateli, kteří se mu snažili pomoci, se to miliardáři nakonec podařilo Nastavení jeho nového počítače Bez vytvoření účtu Microsoft v neděli večer. Experiment v podstatě potvrdil zpětnou vazbu komunity, což je podle mě jediný důvod, proč nebyla smazána z Muskových tweetů.

Ale Musk se ještě nebyl připraven vzdát. O den později oslovil generálního ředitele Microsoftu Satyu Nadellu na X, aby se ho zeptal prosím Umožněte lidem nastavit počítač se systémem Windows bez vytvoření nového účtu. Jo, a může to také opravit vaše požadavky na e-mail?

„Satyo, nechci být zákeřná osoba, ale prosím, umožněte lidem nastavit nový počítač se systémem Windows přeskočením vytvoření účtu Microsoft. Tato možnost zmizí, pokud je počítač připojen k síti WiFi. Také, i když se chcete zaregistrovat, nedovolí vám to používat pracovní e-mailovou adresu a já mám *pouze* pracovní e-mailové adresy!‘ napsal Musk.

Od pondělního odpoledne, kdy byl tento článek zveřejněn, Nadella na jeho otázku neodpověděl.