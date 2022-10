Nečekejte na Černý pátek – tato nabídka 899 dolarů MacBook Pro je to nejlepší, co jsem kdy viděl

Stále nás dělí pár týdnů od toho, abychom viděli něco skutečného Černý pátek nabídky, ale neříkejte to klukům z Best Buy. Během několika posledních týdnů prodejce nabízel Obrovské slevy prakticky na každý MacBook. Dnes překonali sami sebe.

Vyprší dnes, můžete získat MacBook Pro M1 v prodeji za 899 $ na Best Buy (Otevře se na nové kartě). To je obrovská sleva 400 $ a jedna z nejlepších Akce MacBook vždy. Za více než 10 let pokrývajících nabídky jsem nikdy předtím neviděl MacBook Pro tak levný. Jistě, je to model předchozí generace, ale stále jde o bezprecedentní snížení ceny a je o 50 dolarů levnější než před pár dny. Mohly by ceny na Černý pátek klesnout ještě více? Upřímně, pochybuji, že o prázdninách uvidíme MacBook Pro M1 za 799 nebo 849 dolarů. Všiml jsem si, že tomuto Macu dochází zásoby a mohlo by se jednat o výprodej, který se stane jednou za život. (Pokud hledáte ještě větší úspory, určitě se podívejte na našeho průvodce Kódy nejlepšího nákupu pro další nabídky.

MacBook Pro M1 již není nejnovějším dostupným modelem, ale stále je to vynikající notebook a více než jen k vlastnictví, pokud jde o výkon. V naší recenzi MacBooku Pro M1 jsme byli velmi ohromeni rychlým čipem M1 a zjistili jsme, že jde často o syrový výkon, který většina notebooků s Windows nepřekoná. Například MacBooku Pro trvalo překódování 4K videa pouze 12 minut, rychleji než 15 minut, které trvalo Dell XPS 13.

Opomenout nelze ani vynikající výdrž baterie. Při našem testování vydržel MacBook Pro M1 velmi solidních 16 hodin, což by mělo být více než dost na to, abyste zvládli celý pracovní den, aniž byste museli sahat po nabíječce. Je také dostatečně dlouhá pro účely cestování, takže můžete produktivně podnikat dlouhé cesty.

Dalším zabijáckým aspektem tohoto MacBooku je klávesnice a displej, které z něj oba pomáhají být ideálním zařízením pro ty, kteří chtějí zvýšit produktivitu. S jasným barevným displejem bude vše, co na MacBooku Pro 2020 sledujete, vypadat skvěle, i když to bohužel není 4K. Klávesnice má ergonomickou velikost a díky měkkému a pohodlnému pocitu nové klávesnice Magic Keyboard budou vaše prsty létat po klávesách.

Nejste zcela přesvědčeni? Máme tu zprávu Nejlepší levné nabídky notebooků To zahrnuje také úspory na Chromeboocích a Windows, pokud byste raději viděli nějaké alternativy. Kromě toho se nezapomeňte podívat na celý sortiment Nejlepší nabídky Apple Pro ještě větší úspory na MacBookech a navíc slevy na iPady, iPhony a další.