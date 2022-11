Název koncertu Tulsa Symphony žije až do „sexy“.

Klasifikujte koncert jako „vzrušující“ a je nejlepší, když zúčastnění umělci poskytnou to, co toto slovo napovídá o zážitku z publika.

Tulsa Symphony Orchestra více než splnila svůj titulní slib pro svůj koncert, který se koná 19. listopadu v Tulsa Back. Byl to večer často neslýchané hudby v podání hudebníků TSO s nádhernou virtuozitou a emocionální intenzitou, kterou zde umocnili hostující dirigent Stephen Asbury a sólista Robert Chen, koncertní mistr Chicago Symphony Orchestra.

Byl to jeden z těch vzácných večerů, kdy se skutečně zdálo, jako by orchestr nespolupracoval jen jako jeden, ale prakticky jako jeden i dýchal, a pocit sounáležitosti a virtuozity byl tak intenzivní v sólovém vystoupení, které z toho souboru vzešlo.

O to působivější bylo, že řada stálých hráčů orchestru, včetně některých principálů, nehrála (nepochybně v důsledku toho, že koncert byl tak blízko svátku díkůvzdání).

Sarhan vede Comcast, ViacomCBS Europe Streamer - The Hollywood Reporter

READ Sarhan vede Comcast, ViacomCBS Europe Streamer - The Hollywood Reporter

To nepochybně svědčí o Asburyho schopnosti formovat soubor do koherentního celku a také o regionálním bohatství, z něhož mohl orchestr čerpat a doplňovat své řady.

To také udávalo tón zbytku programu, řekl Asprey ve svých komentářích k orchestru, protože tři kusy odrážejí aspekty rodných zemí skladatelů a původní hudbu těchto regionů.

Skladba, která byla většině publika pravděpodobně nejméně známá, byl „The Butterfly Lovers Concerto“, dílo z roku 1959 dvou čínských skladatelů, Chen Gang a He Zhanhao. Skladatelé chtěli vytvořit dílo v duchu západního houslového koncertu, ale to bylo hluboce prodchnuté čínskými hudebními prvky, od pentatonické stupnice tradiční čínské hudby až po housle napodobující zvuky tradičních nástrojů.

Programový koncert vypráví příběh zakázané a tragické lásky a Chenova hra tyto kvality díla dobře ilustruje, zejména v jeho interakci s violoncellistou Geoffrey Lastrapsem, klavíristkou Cathy Venable a flétnistkou Susannou Self. Sekce bicích nástrojů TSO si také obratně poradila s čínskými bicími nástroji potřebnými pro skladbu.

Večer uzavřela Dvořákova Symfonie č. 7 d moll, kterou někteří považují v této podobě za jeho vrcholné dílo. Je to rozhodně soudržnější dílo, ve kterém se táhne nit nervózní, až zlověstné energie.

Asbury vedl orchestr silným, poutavým výkonem, udržoval si pocit energie a tahu od začátku do konce, od drásavých zvuků zahájení až po silné, i když poněkud nejednoznačné finále, ve kterém je ponecháno na rozhodnutí, zda to, co slyšíme je zvukem tragédie nebo triumfu.