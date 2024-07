Navštivte Ukrajinu – Českou republiku a udělte status dočasné ochrany po jiných zemích: klíčové detaily

Více než 300 000 Ukrajinců je v současnosti v České republice vysídleno válkou. Země nabízí azyl uprchlíkům, kteří již požívali ochrany v jiných evropských zemích. Přečtěte si více o tom, jak získat dočasnou ochranu v České republice po příletu z jiné evropské země

Velká část výzev k českému ombudsmanovi přichází od uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají problémy s vízy, humanitární pomocí, vzděláním nebo zaměstnáním. Nelehký úkol vyřešit všechny tyto problémy a zajistit ochranu lidských práv padl na bedra Veroniky Vikové a dalších právníků kanceláře ombudsmana. Skupina žádá české úřady o udělení dočasné ochrany Ukrajincům po jiných evropských zemích. Většina českých soudů s tímto postojem souhlasí.

V našem předchozím článku jsme vysvětlili, že Ukrajinci se nemohou vrátit domů nebo se přestěhovat do jiné země, ale ti, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice, mohou využít alternativní možnost.

Stížnosti veřejnému ochránci práv na potíže se získáním statusu dočasné ochrany

Lví podíl stížností, které český ombudsman obdržel od ukrajinských uprchlíků, souvisí s problémy se získáním dočasné ochrany. Většinou lidé, kteří již žili v jiné evropské zemi, ale v Česku získali práci a chtějí v této zemi oficiálně žít.

České úřady mohou často zamítnout žádosti lidí, kterým již byla udělena dočasná ochrana v jiné zemi EU a chtějí se přestěhovat do ČR. Takové žádosti nemusí být brány v úvahu a jsou jednoduše označeny jako nepřípustné.

V takové situaci nemohou uprchlíci získat dočasnou ochranu, toleranční vízum ani žádné jiné oficiální povolení k pobytu. Nejprve se musí vrátit do země dočasné ochrany.

Většina vnitřně přesídlených osob po útěku před válkou zůstala v sousedních zemích: Polsku, Slovensku a Maďarsku. Tam jim byl udělen status dočasné ochrany. Ale postupem času se situace mění. Jde o zaměstnání, vzdělání dětí nebo příbuzné žijící v jiných zemích.

Český ombudsman je pevně přesvědčen, že uprchlíci by měli mít možnost přestěhovat se do jiných zemí během platnosti příkazu k dočasné ochraně a měli by vždy získat status dočasné ochrany v nové zemi, kde se rozhodnou pobývat.

Jak získat status dočasné ochrany v ČR po jiné zemi EU?

V současné době existuje platforma, kam se zadávají všechny informace o statusech dočasné ochrany udělených v různých zemích. Pokud vám byla například udělena dočasná ochrana v Německu, bude v zemi původu automaticky zrušena. Tímto způsobem je osoba omezena na požívání dočasné ochrany pouze v jedné zemi.

Bohužel v České republice, jedné z mála zemí EU, je téměř nemožné změnit zemi ochrany. Pokud vám bude například udělena dočasná ochrana v České republice a poté převezena do Francie, nebudete mít problém získat dočasnou ochranu tam, ale v České republice vám bude odebrána. Do Česka se však vrátit nemůžete.

V takových situacích se uprchlíkům doporučuje obrátit se na soud, protože takové záležitosti se řeší ve prospěch cizinců. Pokud je vaše žádost označena jako nepřípustná, podejte žalobu. Soudy často rozhodnou ve váš prospěch, protože souhlasí s tím, že taková ustanovení nejsou v souladu s evropským právem.

Při podání žaloby nemusíte platit žádné poplatky a neziskové organizace vám mohou pomoci s přípravou uprchlické žádosti. Rozhodnutí soudu může trvat 3–6 měsíců.

Připomínáme! Teroristický stát nemilosrdně provádí masivní raketové útoky na různá města naší země. V důsledku toho jsou Ukrajinci, kteří se dříve vrátili z evropských zemí, nuceni uprchnout do bezpečnějších míst. Přečtěte si více o tom, které země EU mohou znovu požádat o status dočasné ochrany a co je potřeba.

