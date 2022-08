Návrat velké čínské rakety, která byla spatřena nad ostrovem Borneo – Spaceflight Now

Poznámka redakce: Aktualizace po potvrzení opětovného vstupu.

Dvaadvacetitunový základní stupeň čínské rakety dopadl na Zemi v sobotu, což je potřetí za dva roky, kdy Čína dovolila tak velké raketě znovu vstoupit do atmosféry bez dozoru. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné trosky nebo škody na zemi. Experti na vesmírný odpad uvedli, že neřízený návrat představuje pro světovou populaci nízké, ale odvratitelné riziko.

Raketa Long March 5B odstartovala 24. července s modulem Wentian čínské vesmírné stanice Tiangong a nesla jeden z nejtěžších nákladů vypuštěných na oběžnou dráhu v posledních letech. Přibližně 100 stop (30 m) základní stupeň rakety Long March 5B zapaloval dva vodíkové motory po dobu asi osmi minut, aby vypustil modul Wentian na oběžnou dráhu.

Čtyři instalované boostery spálily své palivo a vysypaly se několik minut po startu a přistály v Jihočínském moři. Ale design Dlouhého pochodu 5B, jedné z nejvýkonnějších operačních raket na světě, znamená, že její základní stupeň je urychlen na orbitální rychlost.

Většina nosných raket nese horní stupeň, aby dokončila úkol vynést náklad na oběžnou dráhu a ponechala booster, aby se vrátil na přistání v oceánu nebo jej získal pro opětovné použití, jako to dělá SpaceX se svou raketou Falcon 9.

Americké vesmírné velitelství, které sleduje objekty na oběžné dráze, potvrdilo, že stupeň rakety Dlouhý pochod 5B znovu vstoupil do atmosféry kolem 12:45 EDT (1645 GMT). Jakékoli zbývající trosky z rakety přistály v Suluském moři na 9,1 stupni severní šířky a 119 stupni východní délky, uvedla v prohlášení Čínská kosmická agentura pro lidskou posádku.

Několik příspěvků na sociálních sítích, včetně toho níže, ukázalo, co vypadalo jako trosky z rakety Long March 5B hořící v atmosféře. Níže uvedený tweet ukazuje video pořízené v Kuchingu v Malajsii na ostrově Borneo.

Bezprostředně se neobjevily žádné zprávy o tom, že by v blízkosti obydlených oblastí padaly nějaké trosky, ale neřízený návrat vyvolal obavy z čínských praktik likvidace vesmírného odpadu.

„Čínská lidová republika (ČLR) nesdělila konkrétní informace o dráze, když raketa Dlouhý pochod 5B dopadla na Zemi,“ uvedl v sobotním prohlášení administrátor NASA Bill Nelson.

„Všechny vesmírné země by se měly řídit zavedenými osvědčenými postupy a přispět k tomu, aby se o tento typ informací podělily předem, aby umožnily spolehlivé předpovědi potenciálních rizik dopadu trosek, zejména u těžkých vozidel, jako je Dlouhý pochod 5B, která jsou velmi riskantní. „Řekl Nelson. To je zásadní pro zodpovědné využívání vesmíru a pro zajištění bezpečnosti lidí zde na Zemi.“

Raketa Long March 5B obíhala každou hodinu a půl kolem Země mezi 41,5 stupni severu a jihu. Země mezi těmito zeměpisnými šířkami je domovem asi 88 % světové populace.

Ted Muelhaupt, konzultant Aerospace Corp a expert na návrat vesmírného odpadu, řekl na konferenčním hovoru s reportéry před návratem.

Nebylo možné přesně předpovědět, kdy a kde raketa znovu vstoupí do atmosféry, ale očekávalo se, že zbývající trosky budou padat na dlouhou a úzkou vzdálenost stovek mil až několik desítek mil. Statisticky bylo pravděpodobnější, že úlomky raket dopadly do oceánu nebo do neobydlených oblastí.

Bylo to potřetí, co Čína opustila hlavní stupeň Dlouhý pochod 5B na oběžné dráze, aby se vrátila na Zemi neřízeným způsobem. Nekontrolovaný návrat prvního základního stupně Dlouhého pochodu 5B v roce 2020 rozšířil trosky nad Pobřeží slonoviny. Návrat Dlouhého pochodu 5B nastal loni nad Indickým oceánem a nebyly nalezeny žádné trosky.

Okno nejistoty ohledně toho, kdy raketa znovu vstoupí do atmosféry, je z velké části způsobeno nedostatkem znalostí o orientaci rakety a neustále se měnící hustotě horní atmosféry, která je řízena sluneční aktivitou způsobující expanzi atmosféry. nebo se podle toho dotkněte. Mulhaupt.

Okno odhadu opětovného vstupu se s přibližujícím se časem události zmenšuje. Pět dní před opětovným vstupem odborníci odhadli okno s chybou plus minus jeden den. V sobotu ráno, pár hodin před opětovným vstupem, chyba klesla na plus minus jednu hodinu.

Aerodynamický odpor nakonec raketu zpomalil natolik, aby umožnil zemské gravitaci stáhnout se zpět do atmosféry, kde by většina zesilovacího stupně shořela. Mullhaupt odhadl, že asi 4 až 9 metrických tun, neboli 20 % až 40 % suché hmoty střely, přežije spalující teplo při opětovném vstupu a dosáhne zemského povrchu.

Mrtvoly opuštěných raket a mrtvých satelitů se pravidelně vracejí do atmosféry. Podle Moelhaupta se do atmosféry každoročně nekontrolovatelným způsobem znovu dostává asi 50 umělých předmětů vážících více než tunu.

Ale Mullhaupt řekl, že primární stupeň na Dlouhém pochodu 5B, který v sobotu spadl na Zemi, byl šestým největším objektem, který znovu vstoupil do atmosféry, s výjimkou raketoplánu.

Aerospace Corp odhaduje, že pravděpodobnost zabití nebo zranění osoby je mezi 1 ku 230 a 1 ku 1 000 v části hlavní fáze Dlouhého pochodu 5B, což znamená, že existuje 99,5% šance, že nebudou žádné oběti. Znovu vstoupit.

Směrnice vlády USA však vyzývají manažery vesmírných misí, aby zajistili, že riziko smrti nebo zranění při opětovném vstupu nebude vyšší než 1 ku 10 000. Riziko poškození při opětovném vstupu Dlouhého pochodu 5B bylo odhadováno na nejméně 10 násobek standardního prahu rizika pro vesmírné mise USA.

„Až to půjde dolů, určitě překročí práh 1 z 10 000, což je obecně uznávaná směrnice,“ řekl Muelhaupt několik dní před opětovným vstupem. „A jedním z důvodů, proč tomu věnujeme zvláštní pozornost, je to, že v květnu 2020 přistál první zkušební start tohoto vraku v Africe.“

Riziko, že se někdo vrátí, bylo nižší – 6 z 10 bilionů, podle hodnocení společnosti Aerospace Corp.

„Pravdou je, že s tímto druhem věcí můžete udělat řadu věcí, zvláště pokud o své misi přemýšlíte dopředu,“ řekl Marlon Sorge, výkonný ředitel Space Center for Orbital and Debris Return Studies.

Konstruktéři mohou například zvolit materiály, u kterých je větší pravděpodobnost, že se při opětovném vstupu spálí, čímž se sníží riziko, že na zemském povrchu zůstanou nějaké úlomky.

„S tělem střel jsou tak velké, že ve skutečnosti nezáleží na tom, co děláte během fáze návrhu, pokud jde o to, co vyrábíte. Místo motorů máte obrovské kusy kovu,“ řekl Sorge.

„Ale existují i ​​jiné způsoby, jak to udělat, pokud budete pečlivě přemýšlet, a jedním z těchto přístupů je kontrolovaný návrat,“ řekl Sorge. „V podstatě, jakmile doručíte užitečné zatížení, zapnete svou raketu, spustíte motor a vrátíte ji zpět do oceánu někde, obvykle, někde, kde není žádná populace. Uděláte to a výrazně snížíte rizika.“ A to je jedna z věcí, které děláte vládou USA, abyste zmírnili tento typ rizik.“

Wang Wenbin, mluvčí čínského ministerstva zahraničí, loni na tiskové konferenci uvedl, že je „běžnou praxí“, že horní stupně raket při opětovném vstupu do atmosféry shoří. Nesprávně nazval tělo střely Dlouhý pochod 5B horním stupněm a řekl, že „většina jejích částí shoří při opětovném vstupu, takže potenciál poškození letectví nebo pozemních zařízení a činností je extrémně nízký“.

Žádná jiná nosná raketa na světě ale neopustí tak masivní součást na oběžné dráze, aby se vrátila na Zemi. Mrtvé satelity a staré raketové stupně se pravidelně vracejí do atmosféry, ale objekty o hmotnosti větší než několik tun jsou zřídkakdy znovu vniknuty.

„Proč se bojíme? No, minule jsem způsobil škodu na majetku (Long March 5B byl znovu zaveden), řekl Muelhaupt tento týden. V důsledku toho se lidé musí připravit.“

„Navíc to není nutné,“ řekl. „Máme technologii, takže tento problém nemáme. Pokaždé, když uvidíte Zemi Falcon 9, tento základní stupeň někde náhodně nespadne. Záměrné shození věcí do oceánu, když jsou dost velké na to, aby způsobily škody.“ , to je praxe, kterou bychom rádi podpořili.“

Čína plánuje v říjnu vypustit další modul vesmírné stanice na další raketě Long March 5B. Očekává se, že primární fáze této mise povede k dalšímu návratu bez dozoru jeden až dva týdny po startu.

