Návrat Eiger Nordwand plus šest nových vozů – GTPlanet

Fanoušci oblíbená franšíza PlayStation 3 se vrací do série Gran Turismo, přičemž Polyphony Digital odhaluje, že Eiger Nordward přijde na GT7 Tento měsíc v aktualizaci 1.49.

Aktualizace byla odhalena neobvyklým způsobem na živé události světové série Gran Turismo v Montrealu dnes, mezi závody Poháru výrobců. Krátká upoutávka, podobná těm, které běžně vídáme, předváděla obsah a je fér říci, že byla trochu překvapením – v neposlední řadě proto, že jde o první silniční trať přidanou od Grand Valley v únoru 2023.

GTPlanet oznámila, že Eiger Stadium by mohl být přepracován v rámci přípravy na jeho znovuobjevení v seriálu v srpnu 2023, přičemž oblast byla uvedena v prezentaci pro Sony Creators Conference. Posádce PD bylo ukázáno fotografování krajiny z vrtulníku a diapozitivy zahrnovaly řadu 3D modelů budov, jako je železniční stanice Kleine Scheidegg.

Původní okruh Eiger Nordward se poprvé objevil na Gran Turismo HD, jako jediná trať ve hře kromě její obrácené verze. I když je stezka velmi krátká, 1,5 mil, byla náročná a představovala úžasné scenérie.

Poté, co se objevil v Úvod do Gran Turismo 5Stránky byly rozšířeny na Gran Turismo 5 A 6 Se třemi dalšími off-roadovými pásy. Připojil se však k několika dalším místům ve skvělém odpadkovém koši GT (nebo spíše popelníku), protože byl vynechán z výběru Gran Turismo Sport.

U aktualizace 1.49 byl zmíněn pouze okruh Eiger Nordwand, takže to vypadá, že se dočkáme pouze původního okruhu s pevnou střechou a nikoli pozdějších rallyových doplňků. Také se zdá, že je velmi blízko původnímu designu, na rozdíl od některých jiných klasik, které byly upraveny, i když si tentokrát nejsme úplně jisti, kde je pit ulička.

Tento velmi vítaný přírůstek doprovází také jedna z větších sbírek aut ve hře GT7 Lifetime Update se šesti novými vozidly. Je to také seznam plný nostalgie z éry PS3, který obsahuje dvě auta, která měla svůj debut v seriálu, a další vůz, který fanoušci GT mohou znát z GTHD Trailery, ale ne samotná hra.

První dva vozy jsou verze Scuderia Ferrari F430 a Lamborghini Gallardo LP560-4. K nim se připojí další superauto, zcela nový Ruf RGT 4.2 2016 – vzácný přírůstek značky Ruf v éře bezplatných licencí od Porsche.

Auto, o kterém jsme nikdy nečekali, že zaplní dlouhodobou mezeru v seznamu Gran Turismo, protože BMW M3 generace E36 z roku 1997 bude součástí aktualizace. Není to poprvé, co jsme viděli E36, ale je to první vzhled M3 této generace.

Konečně jsou tu dva závodní vozy, přičemž Subaru Impreza WRC z roku 1998 se pravděpodobně připojí k sestavě skupiny B, a očekávaná závodní verze Genesis Vision Gran Turismo, od které očekáváme, že bude vozem řady 1.

BMW M3 (E36) 1997

Ferrari F430 Scuderia 2007

Koncept Genesis Gran XRacer Vision Gran Turismo

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008

Rove RGT 4.2 2016

Subaru Impreza WRC 1998

To však v aktualizaci není vše, protože nabídka Gran Turismo Sophy byla rozšířena o dva nové okruhy: okruh Nurburgring 24h Circuit a Autodrome Lago Maggiore Full Course.

Hovoří se také o nových pneumatikách, nových kolech a, co je zajímavé, o „nové fyzice“, i když si pravděpodobně budeme muset chvíli počkat, než přesně zjistíme, co to znamená – kromě potenciálního resetu žebříčků Circuit Experience a License a potenciální změny časových cílů .

Samotná aktualizace má dorazit ve čtvrtek 25. července, takže je dost času ušetřit peníze za svůj nový vozový park.

