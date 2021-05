© Poskytovatel: EUROPE 2

Naučte se #WorldCzech Republic a soutěžte s Europe2





Existuje však i jiný způsob, jak poznat jedinečnou krásu a duši města. Naopak, dívejte se dolů z věží a z ptačí perspektivy a užijte si neobvyklé výhledy na historická náměstí, červené střechy a řeku. VltavaA jeho mosty a nábřeží. Nejvzácnější a nejkrásnější souhvězdí jsou dnes otevřená. Vyberte si z naší nabídky sedmi pražských věží v centru města, nebo ještě lépe, zůstaňte zde déle a obklopte je všechny, každá nabízí jiný, ale vždy jedinečný pohled na nejchladnější části města.

Více informací o soutěži zde.

Tower Bridge, staré město Je to brána Karlův most Kdokoli a kdokoli z nich Ze starého města. Je považována za nejkrásnější gotickou bránu Z Evropy A nejúžasnější civilní gotické dílo na světě. Za mimořádnou nabídku Karlův most Jen stoupání 136 stupňů. Oba jsou úchvatné, i když úplným rozdílem je pohled z Městské mosty malé věže Na druhé straně Karlův most. Další pohled na Malá strana Se svými malebnými červenými střechami a magickou atmosférou představuje bývalou městskou zvonici vedle chrámu Ulice. Nicholas Na Malé náměstí Má výraznou obrovskou zelenou měděnou kopuli. Další zajímavé výhledy na město poskytují pozdní Gothové Práškový portál Od roku 1475 byl postaven jako součást opevnění a zároveň monumentálního vstupu do Ze starého města. Příběh šesti se zdá být poněkud nejasný Novomelská vodárenská věž N.Který byl veřejně přístupný teprve nedávno. Unikátní interaktivní expozice o pražských požárech a historii pražských hasičů. Kreativní show pro … Praha Samozřejmě, stovky věží Věž staré radnice A známé Petřínská věž Přezdívaný Čech Eiffelova věž. Vstupenky můžete získat prostřednictvím webových stránek Turistika v Praze Na www.prague.eu. Co se teď děje v Praze? Získejte inspiraci z našich tipů na místa, kam vyrazit za kulturou a zábavou, které si můžete přečíst na našem blogu