NATO načrtává plán „odstrašení“, protože napětí s Ruskem eskaluje :: WRAL.com

– V pondělí eskalovalo napětí mezi Ruskem a Západem kvůli obavám, že Moskva plánuje invazi na Ukrajinu, přičemž NATO omezuje možnost nasazení vojáků a lodí, Británie oznámila, že stáhne některé diplomaty z Kyjeva, a Irsko odsoudilo nadcházející válečné hry Ruska. u jeho pobřeží jako nevítané. .

Prohlášení Západní aliance shrnulo kroky, které již členské státy oznámily, ale jejich opakování pod hlavičkou NATO se zdá být záměrem ukázat její odhodlání. Bylo to jen oznámení v řadě prohlášení, která naznačovala, že Západ zesiluje tón informační války, která doprovázela ukrajinskou krizi.

Rusko shromáždilo odhadem 100 000 vojáků poblíž ukrajinských hranic a požadovalo, aby se NATO zavázalo, že nikdy nedovolí Ukrajině vstoupit, a omezit další opatření, jako je rozmístění koaličních sil v zemích bývalého sovětského bloku. Některé, jako každý závazek trvale zablokovat Ukrajinu, nejsou v kompetenci NATO – vytvářejí zdánlivě neřešitelnou situaci, z níž se mnozí obávají, že může skončit jedině válkou.

Rusko popírá, že by plánovalo invazi, a tvrdí, že západní obvinění jsou zástěrkou pro plánované provokace NATO. V posledních dnech jsme byli svědky vysoké diplomacie, které se nepodařilo dosáhnout žádného průlomu a manévrování na obou stranách.

V pondělí NATO uvedlo, že posiluje své „odstrašení“ v oblasti Baltského moře. Dánsko vyšle fregatu a rozmístí v Litvě válečné letouny F-16; Španělsko posílá čtyři bojová letadla do Bulharska a tři lodě do Černého moře, aby se připojily k námořním silám NATO. Francie je připravena poslat vojáky do Rumunska. Nizozemsko také plánuje od dubna poslat do Bulharska dvě stíhačky F-35.

Generální tajemník Jens Stoltenberg řekl, že NATO „přijme všechna nezbytná opatření k ochraně a obraně všech spojenců“. „Vždy budeme reagovat na jakékoli zhoršení našeho bezpečnostního prostředí, včetně posílení naší kolektivní obrany.“

Ve Washingtonu vůdci Pentagonu navrhli prezidentovi Joe Bidenovi řadu možností, jak posílit americkou vojenskou přítomnost ve východní Evropě a pobaltských státech na znamení závazku USA, podle dvou představitelů, kteří hovořili pod podmínkou anonymity k diskusi o vnitřním plánování.

Jeden úředník řekl, že nebylo navrženo žádné konkrétní rozmístění, ale bylo řečeno, že některé blíže nespecifikované americké vojenské jednotky začaly plánovat tuto možnost. V neděli druhý úředník řekl, že je možné poslat posily z amerických základen, stejně jako potenciální přesuny jednotek v rámci Evropy, ale zatím jen Bílý dům a Pentagon „zkoumají možnosti“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v Moskvě obvinil, že za eskalací napětí v Evropě stojí NATO a Spojené státy, nikoli Rusko.

To vše se neděje kvůli tomu, co my, Rusko, děláme. To se děje kvůli tomu, co dělá NATO a Spojené státy.“ Citoval také zprávy amerických médií, které naznačovaly, že Rusko evakuuje své diplomaty z Ukrajiny, což Moskva popřela.

Oznámení NATO přišlo v době, kdy se ministři zahraničí Evropské unie snažili o novou demonstraci jednoty na podporu Ukrajiny a brožované vydání o obavách z rozdělení ohledně toho, jak nejlépe čelit jakékoli ruské agresi.

Ministři v prohlášení uvedli, že EU zintenzivnila přípravy na sankce a varovali, že „jakákoli další vojenská agrese Ruska proti Ukrajině bude mít vážné důsledky a vysoké náklady“.

Samostatně se Evropská unie také zavázala zvýšit finanční podporu pro bojovanou Ukrajinu a zavázala se co nejdříve prosadit speciální balíček půjček a grantů ve výši 1,2 miliardy eur (1,4 miliardy USD).

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken v pátek jednal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a řekl, že Spojené státy poskytnou Rusku písemné odpovědi na návrhy Moskvy tento týden, což dává určitou naději, že jakákoliv invaze by mohla být odložena alespoň o několik dní.

Západ úzkostlivě sleduje přesuny ruských jednotek a válečné hry v Bělorusku, zda se neobjeví jakékoli známky hrozící nové invaze na Ukrajinu. Rusko již jednou napadlo Ukrajinu a Krym anektovalo v roce 2014. Moskva také podpořila proruské ukrajinské separatisty bojující proti kyjevské vládě ve východní části země známé jako oblast Donbas. V konfliktu bylo zabito asi 14 000 lidí.

Na otázku, zda Evropská unie bude následovat krok USA a nařídí rodinám zaměstnanců evropského velvyslanectví na Ukrajině, aby odešly, šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell odpověděl: „Neuděláme totéž.“

Británie také uvedla, že stahuje některé diplomaty a jejich rodiny ze své ambasády v Kyjevě.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že invaze není nevyhnutelná, ale že „informace jsou velmi ponuré“. „Myslím, že ten význam stále převládá,“ dodal.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko uvedl, že rozhodnutí USA bylo „předčasným krokem“ a znamením „přehnané opatrnosti“. Řekl, že Rusko šíří paniku mezi Ukrajinci a cizinci, aby destabilizovalo Ukrajinu.

Německo nevydalo žádný rozkaz, ale uvedlo, že rodiny zaměstnanců ambasády mohou odejít, pokud si to přejí. Ministryně zahraničí Annalena Barbock zdůraznila, že „nesmíme přispívat k další destabilizaci; Musíme i nadále velmi jasně podporovat ukrajinskou vládu a především udržovat stabilitu země.“

Na schůzce EU irský ministr zahraničí Simon Coveney řekl, že svým protějškům řekne, že Rusko plánuje uskutečnit válečné hry 240 kilometrů (150 mil) od jihozápadního pobřeží Irska – v mezinárodních vodách, ale v rámci irské výlučné ekonomické zóny.

„Není čas na zvýšenou vojenskou aktivitu a napětí v kontextu toho, co se děje na Ukrajině.“ řekl Coveney. „Skutečnost, že se tak rozhodli udělat na západní hranici, chcete-li, z Evropské unie, u irského pobřeží, je podle našeho názoru nevítaná.“

Někteří členové NATO nejblíže Rusku – Estonsko, Lotyšsko a Litva – uvedli, že plánují vyslat na Ukrajinu americké protitankové a protiletadlové střely, což je krok, který USA podporují.

Ale vyvstaly otázky ohledně rozsahu sjednocení EU. Různorodé politické, obchodní a energetické zájmy již dlouho rozdělují blok 27 zemí v přístupu k Moskvě. Přibližně 40 % dovozu zemního plynu do EU pochází z Ruska, velká část prostřednictvím plynovodů přes Ukrajinu – a mnozí jsou nestálí ohledně omezení těchto dodávek v zimě, přičemž ceny již rostou.

Dvě velmoci Evropské unie jsou opatrnější. Francouzský prezident Emmanuel Macron obnovil dříve odmítnuté výzvy k summitu mezi Evropskou unií a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Šéf německého námořnictva, viceadmirál Kay Achim Schoenbach, pozdě v sobotu rezignoval poté, co byl kritizován za výrok, že Ukrajina si Krym nevezme zpět, a za to, že naznačil, že Putin si zaslouží „respekt“.

Diplomaté a úředníci však uvedli, že s exekutivou EU, Evropskou komisí, se připravují tvrdé sankce. Zdráhali se prozradit podrobnosti o tom, k jakým akcím nebo akcím by Rusko mohlo vést, ale řekli, že k nim dojde během několika dní po útoku.

Tento příběh byl aktualizován, aby bylo opraveno, že Francie řekla, že je ochotna poslat vojáky do Rumunska, nikoli do Bulharska. ___

Přispěli spisovatelé Associated Press Jurass Karmanau v Kyjevě na Ukrajině, Dasha Litvinová v Moskvě, Jer Molson v Berlíně, Aritz Parra v Madridu, Jill Lawless v Londýně, Robert Burns ve Washingtonu, Mike Corder v Haagu a Raf Kassert v Bruselu.