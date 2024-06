NATO dokončuje dohodu, která alianci poskytne větší kontrolu nad vojenskou pomocí Ukrajině

CNN

—



Očekává se, že ministři obrany NATO v pátek dokončí dohodu, která dává alianci větší kontrolu nad bezpečnostní pomocí a výcvikem ukrajinské armády, což je úsilí, které je podle některých představitelů zaměřeno na to, aby Evropa získala větší odpovědnost za pomoc uprostřed nejistoty ohledně výsledků USA. Prezidentské volby letos na podzim.

Možnost, že bývalý prezident Donald Trump, který dlouho zpochybňuje americkou vojenskou podporu NATO a Evropě, vyhraje volby, je „velkou součástí“ důvodu, proč NATO postupuje v integračním plánu, řekl jeden z úředníků obeznámených s touto záležitostí. . diskuze. To je také způsob, jak dát Evropě větší odpovědnost, pokud jde o výcvik a vybavení Ukrajiny, dodal úředník, protože rozsah závazku USA podporovat Ukrajinu v boji proti Rusku po volbách zůstává nejasný.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tento záměr oznámil na čtvrteční tiskové konferenci s tím, že NATO poskytuje „více než 99 % celkové vojenské podpory Ukrajině… takže dává smysl, aby NATO v tomto úsilí převzalo větší roli“.

„Naše podpora se tak dostane na stabilnější základ, poskytne Kyjevu předvídatelnost a naplní okamžité a dlouhodobé potřeby,“ řekl Stoltenberg.

Stoltenberg dodal, že toto úsilí bude mít ústředí v německém Wiesbadenu a bude spadat pod velení NATO pod vedením 3hvězdičkového generála, který bude podřízen vrchnímu veliteli spojeneckých sil v Evropě, generálu Chrisi Cavolimu, který je také šéfem amerického evropského velitelství. .

Stoltenberg dříve ve čtvrtek řekl, že „celou myšlenkou“ nového rámce je „minimalizovat riziko mezer a zpoždění“ – zvláště poté, co měsíční zpoždění USA v poskytování dodatečné bezpečnostní pomoci mělo skutečně negativní dopady na schopnost Ukrajiny bojovat proti Rusku.

„[T]Celá myšlenka spočívá ve snížení rizika mezer a zpoždění, jak jsme byli svědky na začátku tohoto roku, protože mezery ve zpoždění při poskytování vojenské podpory ze strany Spojených států, stejně jako od mnoha evropských spojenců, způsobily na bojišti rozdíl. Řekl. „To je jeden z důvodů, proč jsou Rusové nyní schopni prosadit se a obsadit více území na Ukrajině.“

Stoltenberg také ve čtvrtek uvedl, že navrhl, aby spojenci NATO poskytovali Ukrajině nejméně 40 miliard eur ročně „tak dlouho, jak to bude potřeba“, což je údaj, který podle něj spojenci poskytují zhruba ročně od ruské invaze v únoru 2022. Ukrajina potřebuje roční peníze,“ dodal, aby zajistili, že budou mít potřebné zdroje k odražení ruské agrese proti jejich zemi.

CNN již dříve zveřejnila zprávu o možnostech zajištění dlouhodobé podpory pro Ukrajinu, kterou v té době vysoký evropský diplomat označil za „odolnou vůči budoucnosti“.

Vysoký představitel amerického ministerstva obrany ve čtvrtek novinářům řekl, že je důležité zajistit, aby schopnosti a síly pomáhající Ukrajině byly prováděny „s ohledem na interoperabilitu a integraci NATO“.

„[R]“Právě teď je to velmi ad hoc,“ řekl úředník. „Jedna země zvedne ruku a řekne: ‚Udělám dělostřeleckou koalici‘ a další země řekne: ‚Udělám koalici bezpilotních letounů‘ – a on si ve skutečnosti sedne a vymyslí tyto věci a vytvoří jistý, že ta budovaná síla bude mít smysl odstrašovat a bránit se proti tomu, co Ukrajina potřebuje odstrašit A bránit se proti tomu A kdo si myslí o interoperabilitě této síly například s polskými silami?

Začátkem tohoto týdne překonal plán zaměřit vojenskou podporu NATO pro Ukrajinu velkou překážku, když maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko se sice plánu nezúčastní, ale nebude jej vetovat.

„Premiér mě ujistil, že Maďarsko nebude bránit těmto snahám, což umožní dalším spojencům pokročit vpřed, a zdůraznil, že Maďarsko bude i nadále plně plnit své závazky vůči NATO,“ řekl ve středu Stoltenberg.

V Bruselu se konají schůzky ukrajinské Kontaktní skupiny pro obranu a ministrů obrany NATO, které se shodují se summitem G7 v Itálii, kde podpora Ukrajině zůstává klíčovým tématem. Lídři G7 souhlasili, že Ukrajině půjčí peníze kryté zisky ze zmrazených ruských investic.

CNN již dříve uvedla, že celková částka půjčky je asi 50 miliard dolarů a očekává se, že bude poskytnuta do konce roku 2024 – před potenciální změnou v administrativě USA.

Očekává se, že Spojené státy a Ukrajina po měsících vyjednávání na summitu G7 podepíší dlouhodobou bezpečnostní dohodu, ale nová administrativa by to nakonec mohla zrušit.