National Hurricane Center: Fred pravděpodobně posílí, když se přiblíží k Florida Keys, další systém, který se stane Tropical Storm Grace

RALLY, NC (WTVD) – Tropická deprese se jedinečně zpomalila a posílení pravděpodobně začne později v pátek.

Národní centrum pro hurikány Fred řekl, že od 11:00 bude pokračovat vítr o rychlosti 35 mph pro Keys a Watch pro Fort Myers a Neapol.

5:00 8/13: Fred pokračuje v produkci přívalového deště napříč částmi Kuby. Pro spínače FL bylo vydáno varování před tropickou bouří. Fred by se dnes mohl znovu stát tropickou bouří. Začátkem příštího týdne ovlivní Fred/zbytky části SE, S Apps a Piemontu. @ABC11_WTVD pic.twitter.com/0Hzlkri2O3 – Kweilyn Murphy WTVD (@KweilynM) 13. srpna 2021

V pátek ráno zůstal Fred špatně organizovaný poté, co byl oslaben svým přesunem nad Hispaniolou.

Bouře však nyní sedí nad teplými karibskými vodami. Očekává se, že to Fredovi umožní vrátit se k tropické bouři někdy v pátek.

Fred bude pokračovat směrem na severozápad k Florida Keys, kam by měl dorazit v sobotu. Bouře pak bude sledovat západní pobřeží Floridy, dokud nenarazí na Florida Panhandle brzy v pondělí ráno, a poté bude sledovat Gruzii, Alabamu a Tennessee do poloviny příštího týdne.

Očekávané tropické bouře tento víkend na jižní Floridě; Všichni obyvatelé by se měli připravit na silný déšť a možné záplavy.

V Atlantiku je posílen druhý systém. Tropical Storm Grace se očekává od pátečního večera do sobotního rána.

Byla vydána Watch Tropical Storm Watch pro Leeward Islands ve východním Karibiku.

Očekává se, že tropická bouře zůstane tento víkend a příští týden, když přejde přes Portoriko a DR

V polovině příštího týdne se Grace přiblíží k severním Bahamám a jižní Floridě. V tuto chvíli se nezdá, že by to byla silná bouře, ale to se může změnit, protože to není ani zdaleka přesná předpověď.

Některé dalekosáhlé modely v příštích 10 dnech následují směrem k Carolině jako silnějšímu tropickému systému.

Sezóna hurikánů 2021

Fred byl poprvé jmenován do pěti týdnů. Naše posledně jmenovaná bouře byla to elsa, který se 2. července stal hurikánem. Elsa dosáhla Floridy 5. července a zamířila na sever přes Gruzii, Jižní Karolínu a Severní Karolínu, než se obrátila na sever podél východního pobřeží.

Elsa byla první bouří, která měla páté jméno vůbec, Překonání rekordu stanoveného rokem předtím v období, které se stalo nejrušnějším obdobím hurikánů vůbec. Od Elsy však došlo k malému tropickému rozvoji.

Nejrušnější část hurikánové sezóny je stále před námi. minulý týden, NOAA řekla hurikánová sezóna Protože nevykazoval žádné známky zpomalení, dokonce aktualizoval svou předpověď z 13–20 pojmenovaných bouří na 15–21.