NASA změnila harmonogram prvního kreativního letu na Mars na 19. dubna

Zde je vidět vrtulník NASA Inenuity Mars v detailním záběru Mastcam-Z, dvojice zoomovatelných kamer na vozidle Perseverance. obrázek : NASA / Jet Propulsion Laboratory- California Institute of Technology / Arizona State University

NASA dala dychtivé veřejnosti nové datum prvního řízeného letu vrtulníku Vynalézavosti na povrch Marsu: pondělí 19. dubna. Bude to potřetí, co byla cesta vynalézavosti dosud přeložena, as trochou štěstí by to mohlo být skutečné řešení.

V sobotu a Oznámila to kosmická agentura Tento malý vrtulník o hmotnosti 1,8 kilogramu se pokusí o první let v pondělí kolem 3:30 východního času. Nové datum přichází po dvou pokusech, které byly zpožděny kvůli počátečním kontrolám a problému se sekvencí příkazů, který se objevil Během testu vysokorychlostního odstřeďování NASA vysvětlila, že v ten den test skončil brzy, protože časovač „hodinek“ vypršel, když se pokoušel přesunout letový počítač z předletového do letového režimu.

Monitorovací časovač vynalézavosti dohlíží na sekvenci příkazů vrtulníku a varuje systém, pokud existují potenciální problémy. Pokud nastane problém, časovač hodinek „pomůže systému zůstat v bezpečí“ tím, že nebude sledovat. Dokončení testu točení je důležitým mezníkem na cestě letecké kreativity.

Tým byl kreativní cestou Vypracujte řešení Pro tento problém v posledních dnech. Jeden z nich zahrnoval přidání některých příkazů do letové sekvence vrtulníku, zatímco druhý spočíval v úpravě a opětovné instalaci vrtulníku. Program řízení letu . Pátek, takt Úspěšně implementováno Test vysokorychlostního odstřeďování, který nebyl schopen jej dokončit 9. dubna.

Společnost G / O Media vám může účtovat provizi

K provedení testu točení použil tým řešení letové sekvence. Letový tým uvedl, že tento přístup byl rozsáhle testován na Zemi i Marsu Aktualizace stavu Pátek, a bylo provedeno bez ohrožení integrity kreativity, která stála 80 milionů dolarů a její vývoj trval roky. Tým však ujistil, že stále není rozhodnuto o tom, jaké řešení by mělo být přijato při první plavbě Ingenuity.

„Přepínání softwaru je přímou opravou známého problému,“ napsal tým. „Bude to však trvat o něco déle a je to modifikace programu, která zůstala stabilní a nezměnila se téměř dva roky. Proces ověřování a testování trval několik dní a přenos a nahrání bude trvat ještě několik dní tyto nové soubory. “

V aktualizaci stavu tým uvedl, že v pátek uspořádá schůzku s cílem analyzovat obě řešení a rozhodnout, které z nich Přijmete svou první kreativní cestu. V pátek to tým nezaručil Souhlasí s novým datem letu, ale soudě podle oznámení NASA, že Je velmi pravděpodobné, že ano.

Oznámení neodhalilo, jaké řešení tým nakonec přijal, i když se to určitě dozvíme v příštích několika dnech.

Pokud kreativita uspěje, bude to vůbec poprvé, co kterákoli vesmírná agentura provedla energeticky řízený let na jinou planetu. Malý vrtulník se pokusí až o pět zkušebních letů v rozpětí 30 solů neboli 31 pozemských dnů. Kamera směřující dolů bude pořizovat snímky během zkušebního letu a od týmu se očekává, že na začátku obdrží zrnité černobílé fotografie a později snímky ve vysokém rozlišení.

Během Předchozí tisková konference Na Cestě vynalézavosti představitelé NASA uvedli, že vytrvalý vozítko, které přenášelo kreativitu na Mars na břiše, se také pokusí zachytit fotografie prvního letu svého přítele vrtulníku.

NASA zahájí živé vysílání v pondělí v 6:15 východního času, kdy tým obdrží data od společnosti Ingenuity a zjistí, zda byl její první let úspěšný. Můžete sledovat živé vysílání na Youtube Níže, stejně jako v NASA programA webová stránka, A facebooková stránka. Pokud navíc k letu dojde, NASA uspořádá po letu briefing ve 14:00 ET.