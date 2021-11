NASA zahajuje misi DART ke zřícení asteroidu: co se stane dál

NASA



Devět motorů ze SpaceX Falcon 9 ožilo v úterý, Start sondy NASA Ze základny Vandenberg Space Force Base v Kalifornii ve 22:21 PT. Sonda Double Asteroid Redirection Test, známá jako DART, je naprogramována tak, aby zamířila k malé skále miliony mil od Země a pak se s ní srazila.

Méně než devět minut po startu se nosná loď, která vypustila DART do vesmíru, vrátila na Zemi a přistála na palubě bezpilotní lodi v Tichém oceánu. NASA nyní bude čekat na „získání signálu“, který dá vědcům zpět domů vědět, že DART je zdravý a připravený na dlouhou cestu ke skále.

Oslnivý noční start signalizuje možnost nové éry planetární obrany. NASA chce dokázat, že DART dokáže vytlačit asteroid, v tomto případě malý měsíc známý jako Dimorphos, mimo kurz. Tento konkrétní kámen obíhá větší asteroid známý jako Didymos. Ani jeden z nich nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu. Pokud však naše teleskopy zaznamenají zabijácký asteroid mířící přímo k nám, možná se budeme muset uchýlit k tomuto typu úmyslné srážky (ve vědecké řeči „kinetický efekt“).

NASA



To z DARTu dělá něco jako experimentální test manévru, který by mohl zachránit planetu. Během příštího roku bude sonda pohánět své iontové trysky a pomalu získávat rychlost, jak se dostane k páru asteroidů. Násilné setkání je naplánováno na září 2022 při rychlosti přibližně 15 000 mph. „Je to jako jít z New Yorku do Los Angeles za méně než mrknutí oka,“ řekl Denton Gibson z NASA Launch Services během živého vysílání.

NASA očekává, že srážka bude dostatečně silná, aby upravila oběžnou dobu Demorphosu o několik minut. Výpočty ukazují, že efekt přinese Dimorphos blíž na Didymos a pozemské dalekohledy budou schopny zachytit postupnou změnu. Úspěch DART bude potvrzen až někdy v druhé polovině roku 2020.

Výsledky budou informovat budoucí planetární ochránce o tom, jak se nejlépe vyhnout nebezpečným horninám nebo se před nimi chránit – něco, co by používali dinosauři před 66 miliony let. Ve vesmíru mohou i drobné šťouchnutí způsobit masivní změny trajektorií, pokud dokážeme detekovat kameny (což je něco úplně jiného), měli bychom být schopni vytlačit je z kosmické dálnice na Zemi.

Specifikace kosmické lodi

DART je poměrně jednoduchý. že to Relativně levná kovová krabička Se dvěma rozšiřitelnými solárními poli, jednou kamerou a menším satelitem neboli CubeSat, které budou rozmístěny těsně před dopadem. Omezený počet nástrojů dává smysl, protože kosmická loď je odsouzena zemřít na sebevražedné misi.

NASA



Zde jsou některé podrobnosti o kosmické lodi DART:

náklady: 308 milionů dolarů.

Hmotnost: 1 345 lb (610 kg) při startu / 1 210 (550 kg) při dopadu.

Rozměry krabice: 3,9 x 4,3 x 4,3 stop (1,2 x 1,3 x 1,3 metru).

Rozměry solárního pole: 27,9 stop (8,5 m).

Další zařízení: Kamera DRACO a CubeSat.

motor: Technologie iontového pohonu / xenonové pohony.

NASA / Johns Hopkins ABL / Ed Whitman



Zatímco užitečné zatížení kosmické lodi DART je extrémně malé, programování týmu za kurzem je velmi pokročilé. To proto, že odvážné malé plavidlo bude po celou dobu mise jednat nezávisle.

Jakou vědu dělá DART?

Nástrojů kosmické lodi může být málo, ale jsou nezbytné. Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation neboli DRACO je kamera s ultra vysokým rozlišením, která dokáže měřit velikost, tvar a složení geologických asteroidů v jejich blízkosti.

DART také obsahuje polovodič z oxidu kovu a obrazový procesor, který pomáhá kosmické lodi určit přesnou polohu Dimorphosu a přenášet informace zpět na Zemi v reálném čase prostřednictvím antény připojené k zařízení.

Kromě toho bude DART vybaven sadou navigačních přístrojů s nejnovějším směrovým kódováním, včetně sledovačů hvězd, aby bylo zajištěno, že dosáhne Dimorphosu ve správný okamžik – Ding, Ding: 7 milionů mil (11 milionů kilometrů). Deset dní předtím, než DART zasáhne svůj cíl, vyšle CubeSat. Tato větev si udrží záznam kinetického efektu dlouho poté, co se DART změní na trosky.

DART splní svou povinnost až do konce. NASA doufá, že získá vzrušující detaily srážky před, během a po dopadu, takže „v jeho posledních okamžicích,“ uvádí přehled Univerzity Johnse Hopkinse, „kamera DART DRACO pomůže charakterizovat místo dopadu tím, že poskytne vysoké rozlišení. vědecké snímky povrchu Dimorphos.“

Pak: Bum.