NASA varuje před asteroidem o velikosti stadionu směřujícím k Zemi – RT World News

Americká kosmická agentura varuje před přívalem vesmírných hornin směřujících k Zemi, jejichž velikost sahá od nepatrných 10 metrů v průměru až po 213 pozitivně se odrážejících zpět.

Když pozorně nesledujeme přetrvávající rover, který tento týden přistál na Marsu, je NASA zaneprázdněna sledováním oblohy hledáním potenciálních hrozeb pro život na Zemi – konkrétně asteroidů. A tento týden není výjimkou, protože pět vesmírných hornin, jako je tento, je určeno k vyřazení planety, které říkáme domov.





V neděli vypustí asteroid 2021 DD1, který má výšku 10 metrů, a asteroid 2021 DK1, který má výšku 61 metrů, na Zemi v bezpečné vzdálenosti 1,6 milionu km a 6 milionů km.

Je to však jen rozcvička pro to, co NASA nazývá “Velikost hracího pole“ Asteroid 2020 XU6, který má průměr asi 213 metrů. Abych to uvedl na pravou míru, je to dvojnásobek výšky londýnského Big Benu a 2,5násobek výšky Sochy svobody.

Model XU6 2020 cestuje rychlostí 8,4 km za sekundu nebo 30 240 kilometrů za hodinu. Vzhledem k tomu, že obvod Země je 40 075 kilometrů, trvalo by asteroidu o něco více než hodinu dokončit rotaci celé planety.





Naštěstí se od nás očekává, že nám vesmírná hornina minula asi čtyři miliony kilometrů, když poletí do 22. února, takže si lidstvo může zatím vydechnout kolektivní úlevou.

Obří vesmírná hornina bude brzy následovat do roku 2020 BV9 (23 metrů), který projde 5,6 milionu kilometrů, a 2021 CC5 (40 metrů), který projde asi 6,9 milionu kilometrů.

