NASA ustoupila od své masivní rakety poté, co nedokázala dokončit odpočítávací test

Po třech pokusech o dokončení kritického testu paliva pro raketu Space Launch System se NASA rozhodla dát pauzu.

Vesmírná agentura sobotní noci Oznamovat plány aby v nadcházejících dnech odletěla velká raketa SLS z odpalovací rampy v Kennedyho vesmírném středisku do budovy Vehicle Assembly Building. To představuje významný krok zpět pro program, který se od 1. dubna pokoušel dokončit „zkušební“ test, během kterého je raketa dotankována a funkční do 10 sekund od startu.

Rozhodnutí přichází po třech pokusech za poslední dva týdny. Každý pokus o doplnění paliva byl zmařen jedním nebo více technickými problémy s raketou, mobilní odpalovací věží nebo pozemními systémy zajišťujícími palivo a plyny. Během posledního pokusu, ve čtvrtek 14. dubna, NASA úspěšně naplnila 49 procent palivové nádrže na kapalný kyslík primárního stupně a 5 procent nádrže na kapalný vodík.

I když jde o pokrok, nezahrnuje dynamičtější část testu, během níž je raketa plně natankována a natlakována; Pozemní a počítačové systémy jsou zařazeny do konečného odpočítávání, kdy je každá proměnná pečlivě sledována. NASA doufala, že dokončí tento zkušební test, aby zjistila chyby složitého odpalovacího systému, takže když raketa odstartuje později v tomto roce pro svůj skutečný start, odpočítávání bude pokračovat docela hladce.

NASA uvedla, že její dodavatelé, stejně jako její agentura, využijí příštích několik týdnů k řešení problémů, které vznikly během testů doplňování paliva, když se raketa SLS vrátí do velké budovy montáže vozidel. Například Air Liquide, dodavatel systému plynného dusíku, bude modernizovat své schopnosti. NASA také vymění vadný zpětný ventil na horním stupni rakety a také opraví netěsnost v „tajném ocasním stěžni“ mobilní odpalovací věže, což je 10 metrů vysoká konstrukce, která zajišťuje pomocný motor rakety a elektrické vedení k podložce. .

Oznámení vesmírné agentury neposkytlo žádné informace o účincích plánu. Zdá se pravděpodobné, že příprava rakety SLS a její vrácení do budovy Vehicle Assembly Building bude trvat asi týden. Práce na raketě na tomto místě budou pravděpodobně trvat minimálně většinu května.

NASA pak bude muset učinit některá těžká rozhodnutí. Můžete se rozhodnout, že raketu a pohyblivou odpalovací věž přemístíte na plošinu podruhé a pokusíte se dokončit mokré testovací cvičení. Poté, po normálním postupu, NASA raketu přemístí do své montážní budovy, aby vyzbrojila letový bezpečnostní systém, a poté se potřetí odvalí na odpalovací rampu ke vzletu. Zdá se, že nejbližší možný start rakety SLS v takovém scénáři by byl v srpnu, ale její start by s největší pravděpodobností byl na podzim.

Další možností, kterou by NASA mohla využít, je začít testovat mokré oblečení a dokončit je na platformě, pak pokračovat a spustit je za několik dní, pokud to bude fungovat. Podle takového scénáře může být NASA schopna vypustit raketu SLS v červnu nebo červenci. To však může být riskantní kvůli systému bezpečnosti letu.

Během pátečního konferenčního hovoru ředitel startu Artemis Charlie Blackwell-Thompson potvrdil, že existuje 20denní lhůta, jakmile bude letový bezpečnostní systém aktivován. (Jedná se o bezpečnostní mechanismus dosahu používaný všemi orbitálními střelami, které zničí booster, pokud se odchýlí z kurzu.) Po aktivaci systému bude trvat asi týden, než budou finální přípravy v budově Vehicle Assembly Building a týden, než se převalí. na odpalovací rampu a tam provést přípravy. To by zbývalo jen jeden týden na otestování natankování, recyklaci zboží a případně vyzkoušení jednoho nebo dvou výpalů před uzavřením 20denního okna.

Jinými slovy to znamená, že test mokrého oblečení by měl být prakticky bezchybný a poté by měl být bezchybný i pokus o spuštění. Může to také znamenat, že letní počasí na Floridě – kdy je mnoho bouřek a dalších extrémních podmínek – musí spolupracovat.

A konečně, inženýři NASA musí vyvážit řadu dalších faktorů, jako je opotřebení rakety, boční výztuhy vystavené vně a také zdánlivě nekonečná věková hlediska s hardwarem. Představitelé agentury například pečlivě sledují zdravotní stav paliva v posilovačích raket na tuhá paliva, které se mimo jiné hromadí už asi 16 měsíců.

Nicméně se zdá, že NASA je přesvědčena, že se dostane přes toto bolestivé promáčknutí rakety SLS: program, který je nyní 11 let starý a do kterého NASA investovala více než 30 miliard dolarů do raket a pozemních systémů, které jsou nyní testovány.

„Nepochybuji, že dokončíme tuto testovací kampaň, budeme poslouchat hardware, data nás dovedou k dalšímu kroku,“ řekl v pátek Blackwill Thompson. „A podnikneme příslušné kroky a spustíme tento vůz. Nevím přesně, jaké je to datum, ale není pochyb o tom, že dokončíme zkušební jízdu a budeme připraven k letu.“