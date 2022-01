NASA Swift Observatory možná zažila selhání při kontrole situace

agentura NASA Observatoř Neila Geirelse Swifta Po 17 letech z velké části bezproblémové služby se dostal do potíží. Průzkumník na oběžné dráze Vstoupil jsem Nouzový režim po zjištění „potenciální poruchy“ v jednom ze šesti reakčních kol použitých ke změně situace. I když není jasné, co přesně (pokud vůbec něco) se pokazilo, NASA pozastavila směrová vědecká pozorování, dokud nebude moci dát vše nebo pokračovat v provozu s pěti koly.

Toto je podle NASA první potenciální problém s reakčním kolem od zahájení provozu observatoře Swift v únoru 2005. Zbytek vozidla funguje správně.

Observatoř Swift hrála v posledních dvou desetiletích důležitou roli v astronomii. Byl postaven především k detekci Záblesky gama paprsků Detekuje přibližně 70 za den. Stále více se však používá jako pan-pozorovatel na více vlnových délkách, který detekuje sluneční erupce a těžko najít hvězdy. NASA by nemusela mít nutně vážný problém, pokud by měl Swift trvalý problém, ale evidentně by jí prospělo udržet kosmickou loď v co nejhladším chodu.