NASA říká, že Artemis pojedu startovat na Měsíc a zpět

Vyplývá to z výsledků hodnocení letové připravenosti NASA, které proběhlo v pondělí. Přezkum byl hloubkovým hodnocením připravenosti 322stopého (98 m) zásobníku, který se skládá z rakety Space Launch System a kosmické lodi Orion, která je v současnosti na startovací rampě Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě. .

Tým Artemis se zaměřuje na své první dvouhodinové startovací okno od 8:33 ET do 10:33 ET v pondělí 29. srpna. Okna spouštění záloh jsou 2. a 5. září.

„Vzlet“ po kontrole letové připravenosti je pozitivním znamením, že věci jsou na dobré cestě k misi, ale v průběhu příštího týdne stále existují faktory, které by mohly ovlivnit, kdy bude letadlo vzlétnout z plošiny, včetně špatného počasí.

Na seznamu úkolů po předchozích testovacích kolech rakety na odpalovací rampě při zkoušce v mokrém oblečení, které simuluje každý krok startu bez vzletu, zbylo jen velmi málo. Stále existuje otevřený prvek, který tým otestuje v den startu, řekl Mike Sarafin, manažer mise Artemis NASA.

Ke spouštění vodíku, který se používá k tepelné úpravě motorů, nedošlo během závěrečné zkoušky mokrého pláště, takže tento proces je nyní součástí odpočítávání startu. Tento test proběhne během „klidového bodu“ před konečným odpočítáváním, řekl Charlie Blackwell Thompson, ředitel startu Artemis I v Kennedyho vesmírném středisku.

Stoh raket dosáhl odpalovací rampy 17. srpna po 6,4 km dlouhém letu na palubě jednoho z obřích pásových robotů NASA z éry Apollo z budovy Vehicle Assembly Building – stejně jako kdysi mise raketoplánů a rakety Apollo Saturn V. .

Vypustím bezpilotní Artemis I na misi za Měsíc a zpět na Zemi. Po vypuštění se sonda dostane na vzdálenou retrográdní oběžnou dráhu kolem Měsíce a urazí 1,3 milionu mil (2,1 milionu km) za 42 dní. Artemis I spadne 10. října do Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Návrat Orionu bude rychlejší a žhavější než jakákoli kosmická loď viděná na cestě zpět na Zemi.

Kosmická loď Orion poletí dále než jakákoli kosmická loď, která byla kdy navržena pro lidi, a podle NASA dosáhne 40 000 mil (64 000 kilometrů) za odvrácenou stranu Měsíce.

Na palubě nejsou žádní lidé, ale Orion uveze 120 liber (54,4 kilogramů) upomínkových předmětů, včetně hraček, předmětů z Apolla 11 a tří soch.

V sídle velitele Orionu bude velitel Monnequin Campos, správný manekýn, který dokáže sbírat data o tom, co může lidskou posádku potkat v budoucnu na cestě na Měsíc. Model bude mít na sobě nový oblek Orion Crew Survival System určený pro astronauty během startu a návratu. Oblek má dva senzory záření.

Tato mise zahájí program NASA Artemis, jehož cílem je vrátit lidi na Měsíc a do roku 2025 přistát na Měsíci první ženu a první barevné lidi – a nakonec uvolnit cestu pro lidský průzkum Marsu.

Ponesu také Artemis I řadu vědeckých experimentů, z nichž některé byly instalovány, jakmile raketa a kosmická loď dosáhnou odpalovací rampy.

Tento týden tým Artemis znovu otevře slot Orion, aby nainstaloval plyšovou hru Snoopy, která bude sloužit jako indikátor nulové gravitace mise. Jakmile se kosmická loď dostane do mikrogravitačního prostředí ve vesmíru, Snoopy proletí kabinou posádky.

Bob Cabana, přidružený administrátor v ústředí NASA ve Washingtonu, DC, zvažoval sledování startu Apolla 13 jako mladší důstojník na US Naval Academy.

„Nikdy jsem nesnil o tom, že skončím jako astronaut, natož ředitel Kennedyho vesmírného střediska nebo v pozici, ve které jsem teď,“ řekl Cabana. „Jsem produktem generace Apollo a těším se na to, co jsi pro nás udělal. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co přijde z generace Artemis, protože si myslím, že to bude inspirovat víc než to, co udělal Apollo. Bylo to tak.“ je obohacující, že jsme dnes mohli být svědky celé této práce a víme, že jsme připraveni to udělat.“