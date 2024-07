NASA představila vesmírnou loď, která má dopravit čtyři lidi na Měsíc

Technici používají 30tunový jeřáb ke zvednutí kosmické lodi NASA Orion v pátek 28. června 2024. NASA/Radislav Siniak

Toto je kosmická loď, kterou NASA vypustí k Měsíci a ponese čtyři astronauty na oběžnou dráhu přirozeného Měsíce Země poprvé od roku 1972.

Kosmická loď Orion, která bude použita na misi NASA Artemis 2 na oběžné dráze Měsíce, prošla minulý týden inspekcemi uvnitř Operační a inspekční budovy pojmenované po Neilu A. Armstrong v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.

Artemis 2 bude 10denní testovací let, jehož start je naplánován na září 2026 na raketě Space Launch System agentury. Podle NASA to bude poprvé, kdy se astronauti vydají do vesmíru na palubě rakety Space Launch System, která poskytuje tah více než 2 miliony liber.

Základní etapa

Fotografie základního stupně 212 stop vysoké rakety SLS byla pořízena v Michoud Assembly Facility NASA v New Orleans. zveřejněno Minulý měsíc. Palivové nádrže etapy obsahují 733 000 galonů kapalného paliva pro pohon čtyř motorů RS-25 na její základně. Brzy bude na cestě přes člun do Kennedyho vesmírného střediska.

Mise Artemis 2 bude navazovat na stupeň Artemis 1, který se koncem roku 2022 dostal za Měsíc, ale bez astronautů na palubě.

Základní stupeň je páteří rakety SLS (Space Launch System), která pomůže napájet program NASA … [+] Mise Artemis II vyšle v roce 2025 posádku čtyř astronautů kolem Měsíce. NASA/Eric Bordelon

Zatmění Slunce

Mise Artemis 2 je naplánována jako první ze tří pilotovaných misí na Měsíc, protože otestuje systémy podpory života kosmické lodi Orion se čtyřmi astronauty na palubě.

Po startu z Pad 39B v Kennedyho vesmírném středisku Orion dvakrát oběhne Zemi, než se přesune na vysoce eliptickou dráhu. Zhruba o 24 hodin později bude posádka svědkem krátkého zatmění Slunce vedle Měsíce, než se vydá do toho, co vědci z rakety nazývají translunární injekce – manévr, který vyšle kosmickou loď na nezastavitelnou cestu na oběžnou dráhu Měsíce.

Žádný ze čtyř členů posádky Artemis 2 nebude schopen přistát na Měsíci. Stejně jako mise Apollo 8 v roce 1968 – kdy lidé poprvé opustili oběžnou dráhu Země – bude Artemis 2 obletovat Měsíc. Orion však také urazí 4 600 mil za odvrácenou stranu Měsíce.

Po návratu na Zemi Orion přistane v Tichém oceánu.

Posádka Artemis II, astronauti NASA Victor Glover, Reed Wiseman, Christina Koch a Al-Kindi … [+] Astronaut Kanadské vesmírné agentury (CSA) Jeremy Hansen pózuje na fotografii po slavnostním vysvěcení Moon Tree v úterý 4. června 2024 v Kapitolu USA ve Washingtonu. Americký strom žvýkačka zasazený na jihozápadní straně Kapitolu vyrostl ze semene vypuštěného kolem Měsíce během mise Artemis 1. Obrázek: (NASA/Aubrey Gemignani) NASA/Aubrey Gemignani

Příprava posádky

Test Orionu přichází ve stejný týden jako test NASA Oznámit Astronaut Andre Douglas jako záložní člen posádky Artemis 2 bude trénovat se čtyřčlennou posádkou již vybranou pro misi – Reedem Wisemanem, Victorem Gloverem a Christinou Kochovou z NASA a Jeremym Hansenem z Kanadské vesmírné agentury. Hansenovou náhradou je Jenny Gibbons.

Artemis 2 je vlajkovou lodí programu Artemis 3, která má být druhou misí s posádkou programu a prvním pilotovaným přistáním na Měsíci od Apolla 17 v roce 1972.

Tento snímek byl pořízen během prvního dne mise Artemis 1 v roce 2022 kamerou na končetině … [+] Jedna ze slunečních hvězdokup v souhvězdí Orionu, když byla 57 000 mil od Země. NASA

Chození na Měsíci

Během programu Artemis 3 přistanou dva astronauti na povrchu Měsíce na palubě přistávacího modulu SpaceX a vozidlo pravděpodobně přistane poblíž kráteru Shackleton poblíž jižního pólu Měsíce. Jména astronautů zatím nebyla oznámena, ale NASA oznámila, že plánuje přistát na Měsíci první ženě a první barevné osobě.

V květnu Douglas a další astronautka NASA Kate Rubinsová nedávno provedli čtyři experimenty Simulace chůze po Měsíci Pro let Artemis 3 do měsíčního vulkanického pole San Francisco v severní Arizoně.

Mise Artemis se mají provádět každý rok po roce 2030 a mise Artemis 5, 6, 7 nebo 8 jsou také naplánovány, aby dopravily astronauty na povrch Měsíce.

Přeji vám jasnou oblohu a rozšířené oči.