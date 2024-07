NASA postavila kosmickou loď pro Měsíc, ale nemůže si dovolit dopravit ji na startovací rampu

NASA vynaložila 450 milionů dolarů na návrh a stavbu vůbec prvního robota, který by vjel do věčně temných kráterů na jižním pólu Měsíce, ale agentura ve středu oznámila, že projekt ruší kvůli zpožděním a překročení nákladů.

„NASA má v úmyslu přerušit misi VIPER,“ řekla Nikki Fox, vedoucí ředitelství pro vědecké mise NASA, „Rozhodnutí jako tato nejsou nikdy jednoduchá a v tomto případě jsme se nerozhodli na lehkou váhu.“ VIPER by měl „Buď zrušení nebo deaktivace mnoha dalších misí v naší lince Commercial Lunar Payload Services (CLPS).“

NASA ukončila vědecké mise po zpoždění vývoje a překročení nákladů, ale je vzácné zrušit misi s již postavenou kosmickou lodí.

Mise Volatile Arctic Exploration Vehicle (VIPER) měla sloužit jako robotický průzkumník pro program NASA Artemis, jehož cílem je v příštích letech vrátit astronauty na měsíční povrch. VIPER měl původně odstartovat koncem roku 2023 a měl letět k Měsíci na komerčním landeru poskytnutém společností Astrobotic se sídlem v Pittsburghu, která v roce 2020 získala kontrakt od NASA na dodání roveru VIPER na měsíční povrch. Astrobotic je jednou ze 14 společností ve skupině dodavatelů pro program NASA CLPS, zaměřený na přepravu vládou sponzorovaného vědeckého nákladu na Měsíc.

Spuštění VIPERu se však zpozdilo nejméně o dva roky – s nejnovější časovou osou počítá se spuštěním v září 2025 – což způsobilo, že jeho náklady vzrostly ze 433 milionů USD na více než 609 milionů USD. Náklady na balón automaticky spustily přezkoumání NASA, aby se rozhodlo, zda pokračovat v misi nebo ji zrušit. Úředníci nakonec řekli, že se rozhodli, že NASA nemůže zaplatit dodatečné náklady na VIPER, aniž by to ovlivnilo další lunární mise.

„Takže jsme se rozhodli opustit tuto misi, zejména misi VIPER, abychom mohli podporovat celý program,“ řekl Fox.

„Jsme zklamaní. Určitě je to těžká zpráva… Tým VIPER byl skvělý tým, se kterým se dalo pracovat, a jsme zklamaní, že nebudeme mít příležitost poslat je na Měsíc,“ John Thornton, generální ředitel Astrobotic. řekl.

NASA uvedla, že zváží „projevy zájmu“ předložené americkým průmyslem a mezinárodními partnery do 1. srpna, aby mohl používat současný rover VIPER bez jakýchkoli nákladů pro vládu. Pokud NASA nenajde někoho, kdo by se ujal mise VIPER a mohl by zaplatit, aby ji odvezl na Měsíc, agentura plánuje vozidlo rozebrat a shromáždit nástroje a součástky pro budoucí lunární mise.

Vědce rozčílilo zrušení programu VIPER.

„Je to směšné, abych k vám byl upřímný. Nedávalo mi to ekonomický smysl. Rušíte misi, která je dokončena, postavena a připravena vyrazit. Je uprostřed testování,“ řekl Clive Neal, planetární geolog. na univerzitě v Notre Dame.

„To je obrovská chyba,“ napsal Phil Metzger, planetární fyzik z University of Central Florida. V příspěvku na X„Byla to první mise k měření horizontálních a vertikálních změn měsíčního ledu v půdě.“ Jiné mise nenahradí to, co jsme zde ztratili.

Byl postaven tak, že není kam jít

Inženýři v Johnsonově vesmírném středisku NASA v Houstonu minulý měsíc dokončili montáž vozidla VIPER a manažeři schválili, aby bylo vozidlo podrobeno environmentálním testům, aby bylo zajištěno, že VIPER odolá akustice a vibracím během startu a extrémním teplotním výkyvům, s nimiž se může ve vesmíru setkat. .

Místo toho NASA misi zrušila poté, co utratila 450 milionů dolarů, aby se dostala do tohoto bodu. „Je to velmi obtížné rozhodnutí, ale je založeno na rozpočtových obavách ve velmi omezeném prostředí,“ řekl Fox ve středu novinářům.

Kosmická loď Viper je velká asi jako golfový vozík a je vybavena čtyřmi koly, světlomety, vrtačkou a třemi vědeckými přístroji k hledání vodního ledu v prohlubních poblíž jižního pólu Měsíce, které byly miliardy let zastíněny slunečním zářením. To umožnilo, aby se tyto takzvané trvale zastíněné oblasti staly chladnými pastmi, což umožnilo hromadění vodního ledu na povrchu nebo v jeho blízkosti, kde jej budoucí astronauti mohou využívat jako pitnou vodu, zdroj kyslíku nebo jej přeměňovat na elektřinu a raketové palivo.

Nejprve však vědci potřebují vědět, kde přesně se voda nachází a jak snadno je k ní přístup. Program VIPER měl být dalším krokem v mapování zdrojů na Měsíci a měl poskytovat reálná měření na Zemi pro potvrzení dat dálkového průzkumu ze satelitů na oběžné dráze Měsíce.

Zpožděné dodání dílů však zdrželo stavbu VIPERu a v roce 2022 NASA nařídila další testy na lunárním landeru Griffin společnosti Astrobotic, aby zlepšila šance VIPERu na úspěšné přistání. To zpozdilo start VIPER z konce roku 2023 na konec roku 2024 a na začátku tohoto roku další problémy s dodavatelským řetězcem s roverem VIPER a landerem Griffin odložily start až na září 2025.

Toto poslední zpoždění zvýšilo předpokládané náklady na VIPER o více než 30 % oproti původní ceně mise, což přimělo NASA, aby přezkoumala ukončení projektu. Zatímco vozidlo je nyní plně sestaveno, NASA musí ještě podstoupit dlouhou sérii testů, dokončit vývoj pozemních systémů pro řízení VIPER na Měsíci a dodat vozidlo společnosti Astrobotic k integraci do přistávacího modulu Griffin.

Zbývající práce na dokončení VIPERu a jeho provozování po dobu 100 dní na měsíčním povrchu by stály asi 84 milionů dolarů, řekl Kearns.