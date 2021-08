Naomi Osakaová vyhrává svůj první zápas na US Open 2021, když ve dvou setech porazila Marii Buzkovou

Naomi Osaka

Sarah Paul / Getty Images

Naomi Osaka Ve snaze obhájit titul na US Open dosáhla na jedno vítězství.

V pondělí ve Flushing Meadows třiadvacetiletá tenisová hvězda, reprezentující Japonsko, porazila českou republiku Marii Božkovou vítězstvím ve dvou setech v úvodním zápase posledního grandslamu roku.

Třetí nasazená Ósakaová, která doufá v zisk celkového pátého grandslamového titulu, zvítězila v loňském roce na US Open i na newyorském mistrovství 2018, zatímco Bozkova, 23 let, vyhrála US Junior Open 2014.

“Je to neuvěřitelná energie. Letos bude publikum. Jsem upřímně nadšený, že jsem tady. New York opravdu miluji a doufám, že zůstanu celé dva týdny,” řekl Osaka před zápasem. ke mě Soutěž.

Naomi Osaka

Sarah Paul / Getty Images

Příbuzný: Od losování známých jmen po návrat fanoušků: Vše, co potřebujete vědět o US Open 2021

Po svém vítězství Osaka poděkovala jednomu z mladých fanoušků v davu tím, že běžela a dala jí speciální žeton z olympiády.

Ve svém pozápasovém rozhovoru Osaka vysvětlila: „Právě jsem to slyšela, když jsem hrála svůj zápas, a bylo to tak roztomilé. Děkuji, že jsi mě povzbudil. Na olympiádě jsme dostali špendlíky, které jsme měli předat jiným Hráči mají rádi obchodní piny. Nebyl jsem tam už nějakou dobu, takže mám v tašce zbytky. Myslel jsem, že to bude pěkná malá vzpomínka. “

Osaka se nedostala do čtvrtfinále od březnového Miami Open, když podlehla ve třetím kole olympijských her v Tokiu, které bylo odloženo, s českou profesionálkou Markétou Vondrosovou, která získala stříbrnou medaili.

V noci před pondělním zápasem se Osaka zúčastnil týmu expresní zpráva O tom, že chci „více oslavovat sebe a své úspěchy“.

Osaka zveřejněním hromady fotografií a videí „nějaké tenisové vzpomínky za poslední rok, které pro mě hodně znamenají“ zahájila svůj instagramový popisek tím, že hodně „přemýšlí“.

Příběh pokračuje

“Jsem vděčný lidem kolem sebe, protože podpora, kterou cítím, je naprosto na špičkové úrovni,” řekl Osaka odběratel. Nedávno řekla, že se sama sebe ptá: „Proč se cítím tak, jak se cítím,“ a dodala, že si uvědomuje „Jedním z důvodů je, že si vnitřně myslím, že nejsem dost dobrý“.

Připojené video: Vedoucí Grand Slamu se zavázali řešit obavy o duševní zdraví tenistů, chválí Naomi Osaka

Prozradila, že navzdory mnoha úspěchům si „nikdy“ neřekla „dobrá práce“. „Místo toho vím, že si neustále říkám, že jsem oplzlá, nebo to dokážu lépe,“ dodala. „Vím, že mě v minulosti někteří lidé nazývali pokornými, ale pokud to opravdu vezmu, myslím, že se cítím velmi sebezničující. Pokaždé, když se objeví nová příležitost, moje první myšlenka je:„ Páni, proč já? ““ “”

Ale v poslední době došlo ke změně ve vnímání Osaky.

Související galerie: Celebrity na US Open 2021

„Myslím, že se snažím říci, že se pokusím více oslavit sebe a své úspěchy, myslím, že bychom měli všichni,“ napsala a povzbudila své fanoušky, aby si vážili i těch nejmenších výher.

„Ráno ses probudil a s něčím jsi neodkládal? Mistře. Našel jsi v práci něco, co tě chvíli trápilo? Absolutní legenda,“ pokračovala. „Tvůj život je tvůj a neměl by ses hodnotit podle standardů jiných lidí.“