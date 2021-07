Naomi Osaka z olympijských her po prohře s Markétou Vondrosovou

Osaka se snažila najít svůj rytmus ve druhém setu, který byl mnohem užší než ten první. Na body se Vondrosové málem vyrovnala a dokonce dokázala prolomit podání Vondrosové, ale mladá Češka hrála po 22 letech vzhledem k enormnosti okamžiku skvěle. Neutralizovala moc Osaky řadou zvratů, které nikdy nenechaly Osaku odpočívat.

„Je to jeden z největších zápasů mé kariéry,“ řekla Vondrosová. “Naomi je teď nejlepší. Byla také tváří olympijských her, takže pro ni bylo také těžké hrát takhle.”

Vondrosová řekla, že využila načasování a dějiště zápasu. Ona a Osaka hrály na hřišti druhé a se střechou na místě v úterý se nemusíte obávat zpoždění počasí.

Když bylo po všem, s Osakou si udělali krátkou síťovou výměnu, ve které jí Osaka řekla „dobrý zápas“ a Vondrosová jí poděkovala za kompliment.

„Je mi to opravdu líto, ale se svou dnešní hrou jsem velmi spokojená,“ řekla Vondrosová. “Během hraní v Japonsku a na olympijských hrách má velký tlak. Věděl jsem, že bude bojovat až do konce. Konec byl tak těsný. Mohlo to jít oběma směry. Je to tak velký tlak, že si to nedovedu představit.” . ”